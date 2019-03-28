大專足聯／公開一決賽4月7日台北田徑場開踢　輔大拼男女雙冠

▲ 大專盃八強,輔大vs台體。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

大專足球聯賽公開一級、二級賽事四強陸續出爐後，終於要迎來最後的決戰，其中公開男一級、二級冠軍戰將要在4月6日及7日在台北田徑場登場，公開男一上演上屆冠軍、亞軍再對決的戲碼，由拼衛冕的輔仁大學對上力拼重返冠軍的北市大。

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本屆大專足聯共有55校參賽，共有63支隊伍，比起去學年度又再增加百位人員參與，也是大專四大聯賽中，有最多外籍生參與的，其中在公開男一的賽事中，由輔大對上曾經連三年冠軍的北市大，輔大將要爭取連霸、北市大也要力拼雪恥要回冠軍寶座，賽事將在4月7日晚間6點在台北田徑場開踢。本次決將由FOX體育台及SSUtv現場直播。

而公開男一的三四名之爭，則是由隊史首闖進四強的森巴軍團南華大學，對上台灣體大，賽事將在4月7日下午3點在台北田徑場登場。

▼ 大專盃八強,北市大vs南華。

公開男二級的冠軍戰則是由台灣師大對上崑山科大，賽事將在4月6日下午3點在台北田徑場舉行。一般男生組冠軍戰則是由文化大學對上政治大學，將在4月6日中午12點在同一場地登場。

公開女生組的決賽則是由傳統強隊的衛冕軍台灣師大，對上首闖冠軍賽的輔仁大學，賽事則改為4月24日下午3點在銘傳大學桃園校區開打。這也是首次公開男一和公開女生組決賽都有輔仁大學闖進，本屆要力拼雙冠。