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鈴木一朗1999球探報告　「太瘦打擊跟不上不建議簽」

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▲▼ 2019.03.21 鈴木一朗 生涯最終戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗風光結束大聯盟生涯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「朗神」鈴木一朗日前在東京巨蛋風光告別賽場，很難想像他在1999年紅人隊的球探報告中，被評為窮人版洛夫頓（Kenny Lofton），「打擊跟不上大聯盟球速，也許可以當投手，但不建議簽下他。」

「能夠持續打中球，但不斷把球打到地上。不論在守備還是打擊，他是窮人版的洛夫頓。打擊上的控制還算不錯，足夠對付日本較差的投手，但打擊機制讓他跟不上大聯盟球速。他的身形過於瘦弱，而且已經27歲，沒有發展性。投球還可以，也許能當投手？」

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「實力介於3A和大聯盟，無法打出美式球風棒球，不是我們要的人，不建議簽下。其他：打擊之前的伸展動作非常奇怪。像拿劍還蠟燭一樣把球棒拿起來，日本球迷超吃這套，但大聯盟球員球迷不買帳，不值得冒險網羅他。」

打擊： 50/40 力量： 25/25 速度： 55/45 守備： 50/50

不過到了2000年，該名匿名球探有鑒於有其他大聯盟球隊對鈴木一朗產生興趣，進而更新球探報告。「接近的跑壘不願意撲壘，不想弄髒球衣。不是非常努力的球員，寧願打安打或是保送幫助球隊贏球，喜歡獲得專注，但到大聯盟可能沒辦法。」

▲▼2019.03.21 鈴木一朗 引退賽。（圖／路透社）

「身體可能撐不了整個球季，跟小鳥一樣脆弱，應該就像鷺吧。他跑起來非常輕盈，就像有隱形的翅膀一樣，很像用漂的，不好形容。」

不過到了2001年，球探報告更新認為他像是美式足球和大聯盟雙棲的傳奇球星傑克森(Bo Jackson)，而且還能夠投球，投手丘會是他的好歸屬。「在球場小朋友會模仿他的動作，但球隊表現不錯，讓他乍看之下表現不差。」到了2004年，儘管鈴木一朗打擊被評為65/50，但球探仍認為他的打擊只是一時，最終他將消失在大聯盟。

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