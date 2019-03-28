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姜正浩7轟春訓最多比下法官　海盜讚他是最大外卡

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▲▼海盜三壘手姜正浩（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜姜正浩轟出春訓最多的7發全壘打（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

春訓熱身賽於27日全部結束，海盜韓籍內野手姜正浩出賽16場轟出7發全壘打，不但力壓洋基巨砲「法官」喬志（Aaron Judge）的6轟成春訓全壘打王，也坐穩開季先發三壘手位置，海盜更稱他是今年的最大「外卡」。

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姜正浩今年春訓出賽16場擊出11支安打含7發全壘打，長打率高達7成73，他雖然遭18次三振，但他轟出7發全壘打為春訓最多，也揮別酒駕陰影再展重砲本色，更獲海盜球團信任擔任開季先發三壘手。

姜正浩2015年加入海盜，2016年就因在韓國酒駕肇逃遭逮捕判刑，他因此無法取得工作簽證，也連續2年沒有在大聯盟出賽。他去年僅在海盜小聯盟出賽，9月底後被買斷，但海盜11月再度以一年300萬美元外加250萬美元激勵獎金將他簽回。

▲▼海盜三壘手姜正浩（圖／達志影像／美聯社）

▲姜正浩將擔任海盜開季先發三壘手（圖／達志影像／美聯社）

姜正浩今年春訓前積極訓練，海盜在加州合作的醫療中心對姜正浩身體狀況讚不絕口，表示將姜正浩每天積極訓練，體重不但下降，肌肉量、速度、力量都比過去提升許多。

海盜球團在宣布姜正浩擔任先發三壘手時，更將讚他為三壘手的最大「外卡」，相當期望他可以恢復過去2016年身手，姜正浩該年出賽103場，雖只有擊出81支安打，但有21發全壘打展現優秀長打能力，打擊三圍也寫下255/.354/.513的成績。

關鍵字： MLB海盜姜正浩洋基法官
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