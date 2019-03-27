台灣舉重禁藥黑史　2000年至今共8人被抓包禁賽

▲林子琦已經兩次被查到違規用藥。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

許淑淨的因涉違規用藥，遭到禁賽3年處份，為國內體壇投下震撼彈，舉重在國際間原本就是禁藥的大宗，台灣截至目前，舉重界爆出檯面的違規用藥事件，連許淑淨共有86人，國內舉重自陳瑞蓮等3名選手禁藥事件後，國際體壇形象受損，2006年杜哈亞運3個月之前，再度因飛行藥檢被查出兩名選手藥檢未過，也無法去亞運，但當時並未公布姓名。

在2000年雪梨奧運，中華舉重代表隊就因禁藥問題聲名大噪，當時奪金呼聲最高曾獲1998年世錦賽女子63公斤級金牌的陳瑞蓮，就因藥檢未過無緣參賽。

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且此次禁藥事件，還爆出國內舉重界內訌的傳聞，在各派系互相指責下，最終檢查出陳瑞蓮、吳美儀、陳柏甫3人用藥，不論鬥爭說法是否屬實，但藥檢結果認定屬實最終被禁賽、除名。

再來就是2016年里約奧運的女子63公斤級選手林子琦，賽前因藥檢未過退賽，但早在2010年廣州亞運前夕，當時還叫林宛萱的她就藥檢未過禁賽2年。

連同里約奧運在內，林子琦屬於累犯，最後被處以8年禁賽，男選手方面，楊景翊在2015年世錦賽前夕，藥檢呈陽性被禁賽。

加上這次的許淑淨，舉重過往至今被爆出檯面的禁藥案例，就有6人，由於林子琦與許淑淨的案例屬於2020東京奧運備戰週期，只要再有一人被查到，台灣就無法參加奧運。

▲許淑淨。（圖／記者洪偵源攝）