藍鳥19歲投手盧奇亞諾進開季名單　2000年出生第一人

▲藍鳥19歲投手盧奇亞諾（左）、藍鳥總教練蒙托（右）（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

藍鳥19歲投手盧奇亞諾（Elvis Luciano）於27日由藍鳥總教練蒙托（Charlie Montoyo）宣布他將進入今年開季25人名單，2000年出生現年19歲的盧奇亞諾也成為大聯盟首位2000年出生的球員。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

盧奇亞諾於2016年由響尾蛇簽下，後交易至皇家，但因為他在40人名單外，去年底藍鳥以規則五選秀將他選中，由於規則五選秀規定，藍鳥勢必得將盧奇亞諾放在開季25人名單，否則他將被送回皇家。

盧奇亞諾的18歲之齡當時就引起討論他將會是史上首位2000年出生的大聯盟球員。27日他確定進入25名單，根據《TSN》記者米歇爾（Scott Mitchell）報導，盧奇亞諾在進入25人名單後確定是史上首位2000年出生的大聯盟球員。

▲ 盧奇亞諾為大聯盟首位2000年出生選手（圖／達志影像／美聯社）

多明尼加籍的盧奇亞諾於響尾蛇與皇家新人聯盟期間共投67局送出70次三振與23次保送，防禦率繳出3.90，當時他球速可達92至96英里，他今年春訓出賽9場主投8.2局送出10次三振，拿下1勝1敗，但失分高達11分，防禦率則為11.42。

盧奇亞諾因規則五選秀使他至少可待在大聯盟滿90天，他也興奮表示，「這感覺非常棒，是我一生都在等待的機會。」