運動雲

>

吸引詹皇加盟！　美媒爆：NBA多隊擬首輪選大兒子布朗尼

▲球隊擬首輪選進布朗尼，為的是拉攏詹皇加入。（圖／達志影像／美聯社）

▲球隊擬首輪選進布朗尼，為的是拉攏詹皇加入。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

NBA巨星詹姆士(LeBron James)的光環，已經壟罩在大兒子布朗尼(Bronny James)頭上一輩子了，布朗尼日前宣布參加今年選秀，無可避免地又被和老爸綁在一起。儘管他和詹姆士都已多次表示希望外界看待布朗尼本身的實力，但這幾乎是不可能的。美媒記者爆料，儘管布朗尼實力不被看好，但已有多支球隊考慮首輪選布朗尼，真正的目的是要吸引詹皇加盟。

布朗尼在NCAA南加大時表現平淡無奇，場均4.8分、2.8籃板、2.1助攻，3分球命中率也只有26.7％，在選秀的新秀對抗賽中也表現平平，甚至被指是「埋沒在比賽中」，存在感很低。美媒《Bleacher Report》就直言，若不是因為他是詹姆士之子，今年選秀根本不會有鎂光燈照在他身上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《洛杉磯時報》報導，詹皇詹姆士今年夏天可能解除與湖人的合約，成為自由球員，他過去一直夢想能與NBA同隊，而這句話就成為了各大球團關注布朗尼的主因。布朗尼多次喊話，希望外界單純看他的表現來評斷和做決定，他想靠自己的實力闖蕩NBA，但無奈他的實力本身並未受到認可，他與父親詹皇的連結更是外界不可能放過的。

NBA多支球隊的高層坦言，已經討論在首輪選進布朗尼，達到吸引詹皇加盟的可能，尤其是湖人今年沒有首輪選秀權，讓其他隊友機會選進布朗尼。

其中一位高層更直指，若球隊有心要拿下冠軍，勢必要討論同時簽進詹姆士父子的可能性。

關鍵字： LeBron JamesBronny JamesNBA選秀北美要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366