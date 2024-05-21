吸引詹皇加盟！　美媒爆：NBA多隊擬首輪選大兒子布朗尼

▲球隊擬首輪選進布朗尼，為的是拉攏詹皇加入。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

NBA巨星詹姆士(LeBron James)的光環，已經壟罩在大兒子布朗尼(Bronny James)頭上一輩子了，布朗尼日前宣布參加今年選秀，無可避免地又被和老爸綁在一起。儘管他和詹姆士都已多次表示希望外界看待布朗尼本身的實力，但這幾乎是不可能的。美媒記者爆料，儘管布朗尼實力不被看好，但已有多支球隊考慮首輪選布朗尼，真正的目的是要吸引詹皇加盟。

布朗尼在NCAA南加大時表現平淡無奇，場均4.8分、2.8籃板、2.1助攻，3分球命中率也只有26.7％，在選秀的新秀對抗賽中也表現平平，甚至被指是「埋沒在比賽中」，存在感很低。美媒《Bleacher Report》就直言，若不是因為他是詹姆士之子，今年選秀根本不會有鎂光燈照在他身上。

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《洛杉磯時報》報導，詹皇詹姆士今年夏天可能解除與湖人的合約，成為自由球員，他過去一直夢想能與NBA同隊，而這句話就成為了各大球團關注布朗尼的主因。布朗尼多次喊話，希望外界單純看他的表現來評斷和做決定，他想靠自己的實力闖蕩NBA，但無奈他的實力本身並未受到認可，他與父親詹皇的連結更是外界不可能放過的。

NBA多支球隊的高層坦言，已經討論在首輪選進布朗尼，達到吸引詹皇加盟的可能，尤其是湖人今年沒有首輪選秀權，讓其他隊友機會選進布朗尼。

其中一位高層更直指，若球隊有心要拿下冠軍，勢必要討論同時簽進詹姆士父子的可能性。