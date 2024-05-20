灰狼復仇金塊醞釀13個月？　「蟻人」牢記莫瑞嗆老大哥內容

▲灰狼艾德華茲、金塊莫瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

灰狼在搶七戰上演20分驚天逆轉，被聽牌後2連勝淘汰衛冕軍金塊，報了去年首輪5戰不敵丹佛的一箭之仇。13個月前，「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)在首輪G5錯失能追平比數的三分，賽後他與隊友一起去了一間酒吧，巧遇金塊主控莫瑞(Jamal Murray)，對方當時的垃圾話成了他努力變強的動力。

灰狼在搶七戰創下多項紀錄，包括成為首支半場落後15分以上，最終還能逆轉獲勝的隊伍；克服20分差距後來居上，上演搶七戰史上最大逆轉；隊史在G7累計2勝0敗，是NBA史上唯一在搶七不敗的隊伍，也讓金塊成了連續第5支未能晉級分區決賽的衛冕軍。

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兩隊去年首輪交手時，金塊4勝1敗輕鬆過關，今年雙方一路廝殺到搶七，灰狼2勝0敗後3連敗遭聽牌，但韌性相當驚人，G6狂勝45分，G7再上演20分大逆轉，挺進睽違20年的西區冠軍賽。

▲灰狼艾德華茲。（圖／VCG）

「蟻人」艾德華茲一直記得金塊主控莫瑞13個月前在丹佛酒吧的嗆聲。當時「蟻人」在G5錯失能扳平比數的三分，莫瑞則在關門戰轟了35分，兩人賽後在一間位於丹佛市櫻桃溪的酒吧「Forget Me Not」巧遇。艾德華茲向《ESPN》透露，「他(莫瑞)在說垃圾話，他對康利(Mike Conley)說，『我受夠你了，你守不住我』之類的話。」

「蟻人」當下就回嗆莫瑞，「我們會回來的。當我們重整旗鼓，你會再見到我們。」他也在今年次輪實現了諾言，終結了金塊的2連霸美夢。儘管他G7找不到手感，整場24投僅6中，但他3、4節有好幾顆具決定性的進球，加上隊友下半場全跳出來，下半場得分以60比37碾壓對手，砸碎了金塊。

▲灰狼艾德華茲、金塊莫瑞。（圖／達志影像／美聯社）

艾德華茲自豪地說，「這展示了我們是誰。一旦我們在防守端全神貫注，我們是一支難以被擊敗的強隊。」

談到下一輪對手獨行俠，艾德華茲充滿期待，「這會很有趣！我將和厄文對位，所以會很有趣，看看我對戰他時能做些什麼。」他強調自己攻守俱佳，無論對手最強的後衛是誰，他都能封鎖對方的火力，「我覺得我在第3和第4節對位莫瑞時做到這一點，這才是扭轉比賽局勢的關鍵。」