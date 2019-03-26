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雷霆12分爆冷輸灰熊　近6戰僅1勝掉至西區第8

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▲雷霆喬治、衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治攻下30分仍無力救火。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

已經無緣季後賽的灰熊，26日面對近期狀況不佳的雷霆踢館，在少了康利(Mike Conley)的情況下，曼菲斯軍團全員皆兵，整場壓著雷霆打，充分發揮團隊攻勢，先發5人得分均上雙，反觀雷霆得分大多集中在喬治(Paul George)與施洛德(Dennis Schroder)身上，最終雷霆也以103比115吞下敗仗。此役過後，雷霆戰績來到43勝31敗，掉至西區第8。

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近五戰只贏1場的雷霆，上半場面對擁有主場優勢的曼菲斯軍團依舊沒找回西區列強的水準，首節就落後8分，好在他們進入次節做出調整，防守端不斷加壓，讀秒階段喬治也連續殺入禁區砍分，在最後1.9秒甚至與施洛德連線，上演快攻爆扣，幫助雷霆在半場打完追至48比54落後。

易籃後，雷霆防線完全潰堤，一開局就被灰熊打了11比2猛攻，分差瞬間被拉開至雙位數，一度最多落後達17分，但當家一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)率先帶頭反攻，頻頻衝撞內線得分，「泡椒」也在外圍給予火力支援，雖然雷霆單節有30分進帳，但灰熊憑藉團隊攻勢也得到32分，使得三節終了雷霆依舊落後8分。

帶著領先優勢進入決勝節的灰熊，延續了火燙手感，不僅瓦倫休納斯(Jonas Valanciunas)在油漆區內無人能擋，雷霆外圍也守不住灰熊攻勢，加上雷霆還出現多次失誤，讓灰熊穩穩保有雙位數領先，雖然在最後1分鐘雷霆靠著喬治與施洛德砍分追到7分落後，最後仍沒辦法完成反撲，終場雷霆就以103比115落敗。

全場雷霆4人得分上雙，喬治攻下30分，12籃板，3助攻；施洛德25分，3籃板，3助攻；衛斯布魯克16分，5籃板，7助攻；佛格森(Terrance Ferguson)13分，3籃板，3助攻。灰熊方面，先發5人全部有雙位數得分進帳，卡博洛克(Bruno Caboclo)得到全隊最高24分，11籃板，2助攻；瓦倫休納斯18分，14籃板，2阻攻；萊特(Delon Wright)18分，3籃板，13助攻。

▲雷霆喬治、衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆灰熊
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