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國民砸9500萬補投手組三本柱　比小市場整隊薪資還多

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▲國民新進左投先發柯賓。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民新進左投先發柯賓。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

國民休賽季針對先發輪值補強，補進左投柯賓（Patrick Corbin），組成「先發三本柱」。綜觀大聯盟30支球隊，很少有球隊能有如此深厚的輪值陣容，國民光是投手補強就砸了9500萬美元，盼能夠在競爭激烈的國聯東區出線，再次重返季後賽。

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國民隊先發大致底定，由國聯賽揚熱門候選薛茲爾（Max Scherzer）扛下王牌，柯賓擔任第2號先發，「小史」史特拉斯堡擔任3號先發，組成先發三本柱，而桑契茲（Anibal Sanchez）和韓利克森（Jeremy Hellickson）則是4、5號先發。

總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，「我們先發輪值真的很強。很高興擁有這些每場都能夠抓下21個出局數的投手，他們能夠做到這一點。」如果先發投手能夠吃下7局，將由羅森索爾（Trevor Rosenthal）和杜里特（Sean Doolittle）聯手守住球隊勝利，這也是國民設定的勝利方程式。

自2012年國民拿下首座分區冠軍時，先發輪值表現一直都是決定國民季後賽的關鍵，過去2012年、2014年、2016年和2017年闖進季後賽，先發團隊防禦率都保持在國聯前4名，而沒有晉級季後賽的2013年、2015年和2018年，先發團隊防禦率都跌出前6名。

今年休賽季國民從先發補強開始著手，柯賓上季投出生涯年，繳出11勝7敗、防禦率3.15成績，在國聯賽揚獎票選名列第5名，而桑契茲也投出近5年最佳的成績。在先發輪值補強上面，國民一共花了9500萬美元，光是花在投手上面就已經比許多小市場球隊的團隊薪資還要來得多，看見國民重返季後賽的決心。

▲▼國民王牌投手薛茲爾（Max Sherzer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民王牌投手薛茲爾（Max Sherzer）。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 國民
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