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韓職／NC恐龍新主場大聯盟等級　韓職開幕週觀眾破紀錄

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▲NC恐龍新球場。（圖／NC恐龍官方臉書）

▲NC恐龍新球場。（圖／NC恐龍官方臉書）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職上周開幕，NC恐龍正式啟用新「昌原NC公園」棒球場，被譽為大聯盟水準的球場，連兩戰都吸引超過兩萬名觀眾觀戰，韓職開幕週兩天總觀眾人數皆破10萬。

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NC恐龍舊球場觀眾席位只有1萬1千席，新球場則有2萬5千席，23日開幕戰吸引滿場球迷，而NC恐龍也以贏球作為回報。這座新球場也為韓職開幕日帶來最多進場球迷紀錄，全國5座棒球場合計11萬4228名進場，超過2009年的9萬6800人次，單日總進場人次則是史上第2，與2016年5月5日的11萬4085人次，相差58名而已。

▲NC恐龍新球場。（圖／NC恐龍官方臉書）

▲NC恐龍新球場。（圖／NC恐龍官方臉書）

NC恐龍新主場第二天也吸引20067人進場，而這一天的5場總觀眾人次則是10萬312人，這也是韓職首度連續兩天觀眾人次都破10萬。

昌原NC公園最大特色在於內野觀眾席傾斜角度非常小，能讓觀眾更平視球場，而且外野大螢幕長33.1公尺、寬18公尺的大型螢幕，三壘側還有補助的螢幕，加上內野席環狀螢幕，給球迷不同角度的資訊，螢幕顯示內容相當多樣化，打者分成不同壘上狀況的打擊率、全壘打數及打點數，側邊螢幕還會顯示擊球發射角度、擊球速度及距離，投手方面有球種、球速及轉速，資訊相當充足，能給「真球迷」充分享受比賽的程度。

負責播報的球評李順喆說，「就像大聯盟的球場，感覺特別的雄壯。」現任NC恐龍總教練李東昱則說，「在最棒的設施比賽。」投手元鐘玄的球迷說，「球場感覺跟球迷很親近，沒有距離感，聽說投手牛棚空間也很大，期待球員能增進實力。」

▲NC恐龍新球場。（圖／NC恐龍官方臉書）

▲NC恐龍新球場。（圖／NC恐龍官方臉書）

▲NC恐龍新球場。（圖／NC恐龍官方臉書）

▲NC恐龍新球場。（圖／NC恐龍官方臉書）

關鍵字： NC恐龍開幕馬山
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