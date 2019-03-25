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春季甲子園最速火球男　高三因傷斷職棒夢當消防員

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▲百年夏季甲子園大會開幕。（圖／網友提供）

▲日本高校甲子園殿堂，有不少故事在這產生。（圖／網友提供）

記者楊舒帆／綜合報導

平成最後一年春季甲子園，寫下很多紀錄，其中在2008年的時候，來自三重縣宇治山田商平生拓也飆出最快153公里締造春甲史上最快火球，不過每個人有不同的路要走，他現在是一位消防員。

平成20年，也就是西元2008年的春天，宇治山田商與千葉縣的安房高校第2戰交手，當時備受職棒球團關注的平生拓也，前2局就失掉2分，不過3局大轉變，1出局時對對方第4棒的第1球，飆出153公里，一口氣超越生涯最快紀錄多達5公里。

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而且平生拓也還超越了春季甲子園的最快紀錄，在他之前目前效力山口俊所飆出的151公里，最後那場比賽還帶領全隊逆轉勝。原本還要迎接高校生涯最後一個夏季甲子園，但他卻飽受腰痛及右內轉肌拉傷之苦，在三重縣的地方大會冠軍戰，不敵現在效力歐力士的西勇輝。

平生拓也該年也提交了職棒志願書，最終落選，他先到社會人嘗試再找機會，但因為受傷而沒辦法出賽，帶著懊悔的心引退了。

平生拓也選擇了第2憧憬的職業消防員，並從曾經幫助母親的消防員得到協助，現在成為消防員。他一邊被繁重的職務包圍，一邊覺得每天都是挑戰，他說，「如果能跟西勇輝那些同世代的王牌一樣活躍，回報伊勢市就好了。」

關鍵字： 春季甲子園日職消防員
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