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菊池雄星每丟5場一次「假先發」　水手公開使用說明書

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▲▼2019.03.21 鈴木一朗 引退賽，菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲水手日籍投手菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

水手日籍投手菊池雄星開季最大課題，就是要適應大聯盟先發節奏，不過為了幫助讓這位日本明星投手能夠「無痛轉換」，水手教練團打算採取「假先發」策略，一方面協助菊池雄星調整，也是盼他盡快適應大聯盟環境。

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根據大聯盟報導，水手初步計畫菊池雄星每5場先發，就會讓他「假先發」一場，只投1局，球數大約控制在30球左右，隨後由薛菲爾德（Justus Sheffield）或史旺森（Erik Swanson）接替登板。

總管迪波托（Jerry Dipoto）提到，這是菊池雄星來到大聯盟的第一年，採取「假先發」的主因就是協助他更快適應大聯盟，同時也可以讓薛菲爾德和史旺森兩名潛力新秀吸收大聯盟經驗。

菊池雄星日職8年生涯，一共先發出賽153場累積1010.2局，過去3個球季平均可投165局，2017年吃下187.2局為生涯新高，對於菊池的續航力，迪波托並不擔心，「他過去幾年都可以投到160到180局，不需太過分的保護，只需要協助他適應環境。」

菊池雄星在春訓熱身賽3場先發，合計主投9局被打8支安打失掉4分（4分責失），投出6次三振，繳出2勝1敗、防禦率4.00、WHIP1.11成績。菊池在21日東京海外開幕戰擔任先發，主投4.2局被打4安打失2分（1分責失），丟出3次三振，無關勝敗。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 菊池雄星水手
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