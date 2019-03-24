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奧運資格賽／中華男足0比6不敵澳洲　兩場吞敗提前出局

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▲▼奧運隊首戰出師不利。（圖／翻攝自中華足協粉絲專頁）

▲奧運隊連兩敗。（圖／翻攝自中華足協粉絲專頁）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男足奧運隊前往柬埔寨進行U23會外賽，首戰碰上南韓以0比8落敗，今天（24日）晚間再碰上另一支強敵澳洲，最終以0比6輸球，小組賽兩場比賽全敗，等於先在奧運資格賽出局，男足也是中華隊所有體育項目中，第一個先在奧運資格出局的項目。

中華男足奧運隊本屆被分在H組，和強敵澳洲、南韓、柬埔寨同組，在首戰0比8不敵南韓後，碰上澳洲排出先發陣容為，門將改為黃秋霖，前鋒排出高偉傑、白劭宇，中場則是郭博瑋、涂紹捷、趙明修，後衛侯品邑、江承諭、潘明宇、謝朋龍以及馮少祺。

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上半場第18分鐘澳洲隊一腳遠射沒進，但又被捕射進球，中華隊0比1，第27分鐘澳洲角球開出頭頂，門將黃秋霖先抱下，第24分鐘澳洲左路起腳破門，傷停補時澳洲角球再補射，中華隊0比3落後，下半場，第50分鐘澳洲遠射，中華隊0比4。

第62分鐘澳洲一波快攻，黃秋霖衝出守住，第63分鐘澳洲頭槌沒進中路補射破門，第88分鐘澳洲中路起腳射進球門左上，終場中華隊就以0比6輸球。兩場比賽共丟了14球，但可惜都沒能破門，淨勝球為-14，另一組南韓對上柬埔寨賽事，柬埔寨以1比6輸球，不過淨勝球為-11，目前中華隊處於小組墊底。

中華隊26日最後一場賽事將要對上柬埔寨，雖然已經無緣爭取奧運資格，但仍要力拼在本屆開胡、贏球。

關鍵字： 中華男足
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