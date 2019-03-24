中華男足欠臨門一腳無緣換帥首勝　0比1不敵索羅門

▲李茂。（圖／中華足協提供）



記者林育正／台北報導

中華男足在今年主場首戰讓索羅門群島靠著12碼進球，全場可惜出現多次越位，沈子貴、李茂、陳浩瑋、李祥偉等中前場球員配合創造出不少射門機會，可惜都沒能破網。最終中華男足0比1吞敗，沒能拿下新任英國籍總教練蘭卡斯特(Louis Lancaster)上任以來首勝。

今年中華男足主場首戰，半場下來獲得大多數持球機會，李祥偉和李茂、陳浩瑋在前場非常活躍，可惜沒有適當起腳機會和空間。上半場結束前，後衛王睿放倒試圖從邊路進攻的對手，12碼由托托利(Benjamin Totori)罰進，半場中華隊0比1落後。

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中華男足上半場掌握多數球權，索羅門群島有幾次反擊機會，不論從中路或邊路都沒有組織起有威脅的進攻。李茂在左路表現精彩，不只和李祥偉配合，也展現過人美技。中華男足前鋒線壓前，上半場就出現多次越位。

38分鐘角球，李祥偉來個倒掛金鉤可惜沒有射正。回過頭中華隊再次在邊路遭遇危機，但展開反擊後陳浩瑋右路漂亮分球，李茂沒拿穩。但索羅門從左路反擊，納沃(Joses Nawo)殺到禁區，王睿上前防守的身體接觸被吹犯規，裁判給了12碼罰球。結果由隊長托托利主罰，穿過潘文傑十指大關取得1比0領先。

下半場沈子貴換下李祥偉，51分鐘陳浩瑋在右路射門被門將碰了一下，李茂跟進來沒能趕上，這是目前為止距離進球最近的一次。53分鐘陳浩瑋再次果斷傳球走高空送到禁區，可惜被撲出來。54分鐘沈子貴中路分給陳浩瑋，挑射卻擊中門柱，隨後陳浩瑋被換下替補的是陳瑞杰。

57分鐘索羅門左路反擊換側，射門被潘文傑擋下。69分鐘溫智豪直接從中圈傳到禁區內給李茂，原本想要挑過門將但差了一點點。72分鐘陳昭安換下朱恩樂。中華隊再次拿到腳球，遠柱沈子貴拿到球在底線分給陳昭安，近距離射門偏出球門，再次錯失大好破門機會。

77分鐘陳瑞杰在右路回給李茂但疑似打滑沒碰到球，沈子貴從左路跟進射門被接下來。82分鐘溫智豪精準傳球穿越兩名中後衛，陳瑞傑精彩胸停下球後被守住。89分鐘換成沈子貴開角球，李茂頭鎚沒能射正。最後傷停補時索羅門退守，中華隊沒能進球終場就以0比1吞敗。