運動雲

> >

中職／競爭第5號先發　葉家淇二軍練習賽飆K再繳好投

ETtoday運動雲

▲▼日職樂天金鷹來台對抗賽,葉家淇。（圖／記者李毓康攝）

▲葉家淇。（圖資料照／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿下周打5場賽事，預計以5人輪值應戰，本土小將葉家淇、翁瑋均、蘇俊羽競爭第5號先發。葉家淇日前二軍自辦練習賽先發6局僅失2分，是競爭5號先發的有力人選，他表示，一切平常心看待，但這場投球感確實不錯，也進一步修正問題點。

葉家淇春訓調整佳，受到教練團重用，熱身賽對戰日職球隊，都接下先發任務，其中2月底對戰樂天先發5局無失分，飆出7次三振，最快球速達151公里，但接下來前往千葉隊戰羅德，未解決任何人次，慘失4分退場。

請繼續往下閱讀...

雖然對戰羅德不理想，但總教練洪一中曾受訪表示：「不會以此下定論，他前幾場都投得這麼好。」返台之後，猿隊日前也安排葉家淇在二軍練習賽先發一場，先發6局用96球，單場送出7次三振，僅失2分，但也有4個保送，球速最快147公里，吳俊良說：「就二軍回報的狀況來看，確實不錯，值得納入參考（5號先發）。」

對於近一場實戰狀況，葉家淇坦言，開局感覺並不是太順，但後面漸入佳境，找回感覺：「前2局太想壓制對方，卻沒有把控球做好，但後面4局只投了1保送，算是有把想修正的東西做好。」至於能否順利成為第5號先發，他強調一切平常心，尊重教練團的安排。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

影／謝昇諺鐵人三項賽遭闖賽道機車撞上　挫傷加車損無法完賽

鈴木一朗飛美國！前主播妻「53歲凍齡美顏」引熱論　網推爆：超有氣質

影／YURI轉隊桃猿開幕戰首亮相！陽光笑容甜翻球迷

日職／陽岱鋼打瘋了！首打席再開轟　近3戰已經4轟炸裂

謝淑薇「爆冷」擊敗球后大坂直美！　挺進邁阿密網球賽女單16強

MLB／洋基承認交易失敗　凱許曼：一切由我承擔！

讀者回應

﻿

最新新聞

1中職／統一主場開幕1比0勝悍將

2恰恰二壘安打帶有打點　8局象4：1猿

3中華男足欠臨門一腳無緣換帥首勝

4藍：沒有誰能取代大王也不需變他

5輔大飛人楊承翰 SBL工讀生初體驗

熱門新聞

1謝昇諺鐵人三項國際遭機車撞傷

2鈴木一朗前主播妻「53歲凍齡美顏」引熱論

3YURI轉隊桃猿亮相　笑容甜翻球迷

4陽岱鋼打瘋了！　首打席再開轟

5謝淑薇擊敗球后大坂直美！進邁阿密網賽女單16強

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

03_23 統一 vs Lamigo 賽前，LamiGirls全員到齊！22位成員一字排開，大展舞技！

中空背心加短裙融合棒球元素 統一獅Uni-Girls加新血更活潑

中職／坪井美紗音再度為猿開球　想飛北海道為大王應援

11/02 總冠軍賽G4 Lamigo vs 兄弟 賽後，伍鐸主投5局送出6K

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366