中職／競爭第5號先發　葉家淇二軍練習賽飆K再繳好投

▲葉家淇。（圖資料照／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿下周打5場賽事，預計以5人輪值應戰，本土小將葉家淇、翁瑋均、蘇俊羽競爭第5號先發。葉家淇日前二軍自辦練習賽先發6局僅失2分，是競爭5號先發的有力人選，他表示，一切平常心看待，但這場投球感確實不錯，也進一步修正問題點。

葉家淇春訓調整佳，受到教練團重用，熱身賽對戰日職球隊，都接下先發任務，其中2月底對戰樂天先發5局無失分，飆出7次三振，最快球速達151公里，但接下來前往千葉隊戰羅德，未解決任何人次，慘失4分退場。

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雖然對戰羅德不理想，但總教練洪一中曾受訪表示：「不會以此下定論，他前幾場都投得這麼好。」返台之後，猿隊日前也安排葉家淇在二軍練習賽先發一場，先發6局用96球，單場送出7次三振，僅失2分，但也有4個保送，球速最快147公里，吳俊良說：「就二軍回報的狀況來看，確實不錯，值得納入參考（5號先發）。」

對於近一場實戰狀況，葉家淇坦言，開局感覺並不是太順，但後面漸入佳境，找回感覺：「前2局太想壓制對方，卻沒有把控球做好，但後面4局只投了1保送，算是有把想修正的東西做好。」至於能否順利成為第5號先發，他強調一切平常心，尊重教練團的安排。