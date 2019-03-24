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中職／梁家榮24歲生日快樂　新球季盼更穩定

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▲梁家榮。（圖／桃猿提供）

▲梁家榮。（圖／桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿內野手梁家榮25日將過24歲生日，他期許自己新球季表現更穩定，保持健康為球隊貢獻。這次生日剛好是球隊休兵日，他笑說：「打職棒第一次過生日放假，可以與家人一起慶生了。」

梁家榮昨天對戰統一獅替補上場，不再畏懼左投，繳出雙安貢獻2打點，表現獲肯定，24日對戰中信兄弟被排進先發陣容，擔任第7棒三壘手。

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克服「恐左」症，梁家榮回想今年的熱身賽，透露面對左投的打席更多：「教練給予我更多機會來面對左投，也是希望讓我累積經驗，透過比賽修正。」

春訓至今，梁家榮認為目前面對左投確實沒有以往來得膽怯，「以往容易在面對左投時被換下來，現在更懂得如何對付左投，也算是反向爭取機會吧，如果只會打右投，競爭空間自然比較小，這段期間也和教練研究打擊，努力探討找到平衡點，現在面對左投確實更順暢。」梁家榮謙虛表示，未來的路還很長，最重要是每一次都能把握機會。

明天將度過24歲生日，梁家榮笑說：「時間真的過得好快，沒想到自己已經打了7年，仔細想想...好像是第1次生日放假耶，明天可以回家，好好陪家人了。」談到生日願望，他希望今年表現能夠更穩定，「最重要是不要受傷，整年能夠為球隊貢獻。」

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關鍵字： 中華職棒統一獅Lamigo桃猿梁家榮
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