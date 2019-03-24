中職／詹智堯好帥　曾莞婷邀請合作：演我另一半不錯

▲曾莞婷。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿24日對戰中信兄弟邀請「台劇女神」曾莞婷擔任開球嘉賓，搭配蹲捕正好是猿隊看板球星「詹帥」詹智堯，兩人開球後也擁抱彼此。曾莞婷大方邀請詹帥，未來若有機會能夠一起合作演戲：「演我另一半也是不錯，會是很棒的新聞點。」

曾莞婷為目前台灣戲劇最知名的女藝人，在藝能界縱橫戲劇丶綜藝丶廣告以及電影，2013年更是以精湛的演技演出當時知名的本土戲劇第一女主角，人氣爆棚而更廣為人知。

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受邀擔任猿隊開球嘉賓，曾莞婷透露自己本身熱愛棒球，但是首度到球場擔任開球嘉賓，「真的很緊張，對球員來說，我好像是電視裡的人物，（他們）看戲劇才會看到我，但對於我來說，他們也是電視上的人物，只有透過比賽畫面才能看到他們，這一切都很不真實，能夠來這開球，自己也覺得相當榮幸。」

為了今天的開球，曾莞婷提早到球場，接受「特訓」，負責指導的球員為詹智堯，「他說我練得還不錯，也讓我放下心中的大石頭。」旁人提到或許兩人有機會合作一同演戲，曾莞婷也認為是個不錯的主意：「如果有空的話能夠交流一下，他...演我另一半也是不錯的，會是很棒的新聞點。」

被問到最喜歡哪位球員，曾莞婷回答得體，直呼「球員都很厲害」，一旁的吉祥物猿氣小子卻突然指著自己，曾莞婷笑得合不攏嘴：「哈哈，對，我最喜歡的是他（猿氣小子）。」