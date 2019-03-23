中職／34歲生日重返開幕戰先發　林智平興奮帶點陌生

▲林智平 。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

中職30年開幕戰23日登場！Lamigo桃猿主場迎戰統一獅，這一天剛好是林智平34歲生日，擔任先發第8棒三壘手。相隔2年重返開幕戰先發，他笑說：「自己是準備好了，感覺滿興奮的，有點擔心又有點陌生。」

林智平2017年因薪水談不攏，間接影響春訓調整狀態，該季僅出賽79場，打擊率0.265，去年整季更是只有出賽59，打擊率0.248，皆為生涯新低。

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回想近2年的狀況，林智平坦言面臨許多挑戰，前年球季結束後特別聘請訓練師，接受過往不同的訓練菜單，也難免遇到一些撞牆期，導致去年在守備、打擊「失憶」，他進一步透露：「不知道為什麼，守備、打擊方面突然找不到用力的平衡點，或許是受到新的訓練方式而影響，但我不認為這樣的訓練方式不好，身體感覺其實比往年來得好。」

攻守出現失憶狀況，林智平認為心理也有影響，「感覺打球沒有像往年來得有野性...失去企圖心吧，總是事與願違，或是慢人家一拍。」

為了擺脫低潮，打擊教練曾豪駒在春訓期間協助調整，林智平個人也加強速度與爆發力，「教練要我在打擊時、出力出在對的時間點，今年狀況確實準備較為到位，大概80％了吧！剩下20％是穩定性。」

總教練洪一中也肯定林智平的春訓狀況，日前受訪透露他成長許多，今天剛好是林智平的34歲生日，看著新人輩出，難免有些感慨：「年輕選手的條件一個比一個好，他們的速度與力量都很不錯，比我剛進來時還要好，自己也要更努力。」

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