中職30年全面引爆　球員挑戰紀錄年

▲彭政閔。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導

中華職棒30年賽事今天（23日）全面引爆，今年有許多球員追逐紀錄，中信兄弟彭政閔的200轟、2000安及得分王，中信兄弟周思齊與富邦悍將林益全的1500支安打，中信兄弟張志豪挑戰千安百轟百盜，陳禹勳拚生涯百救援及第1次救援王3連霸。

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彭政閔目前1957支安打、190支全壘打及1061分得分，僅要再43支安打就是繼張泰山之後，史上第2位2000安球員，還要10支全壘打達成200轟的難度有一點高，再有15分得分便超越張泰山的1075得分，成為聯盟的得分王。

周思齊目前1496支安打，最快第2周賽事就可以達成生涯1500支安打，史上第6位達成。林益全現有1455支安打，距離1500安僅差45支，挑戰最快達成1500安紀錄。

▲中信兄弟周思齊。（圖／記者季相儒攝）

張志豪挑戰千安百轟百盜，目前97轟差3轟達成百轟，安打886支還要114支才能千安，盜壘早已超過百盜，今年有機會成為史上第6位「千安百轟百盜」，另外距離500打點里程碑只要再43打點。

陳俊秀、陳鏞基及蔣智賢也都挑戰中職生涯百轟，陳鏞基現在是91轟、陳俊秀是86轟、蔣智賢是72轟，3人今年都有機會百轟，陳鏞基距生涯千安有145支、百盜差13次，也有一拚「千安百轟百盜」可能。

▲張志豪。（圖／記者李毓康攝）

Lamigo桃猿陳禹勳拚生涯百救援及第1次救援王3連霸，連2年奪得救援王，現在累積83次救援成功，再17次救援成功達成百救援、史上第3人且是現役第1人。此外，中職有6位投手達成救援王2連霸，但未有人3連霸，陳禹勳力拚史上第1人達成。

另有中信兄弟1500勝只差35勝，王鏡銘生涯100次中繼成功還有24次，張建銘生涯1500支安打、差99支，王勝偉生涯500打點、差26打點，郭嚴文生涯500打點、差84打點。

▲陳禹勳。（圖／記者季相儒攝）