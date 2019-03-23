運動雲

> >

七六人今夏可能優先續約哈里斯　巴特勒恐離隊去尼克

ETtoday運動雲

▲七六人哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人今夏有可能優先續留哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

七六人今年與灰狼交易得到巴特勒(Jimmy Butler)，又在季中交易得到了哈里斯(Tobias Harris)，大動作補強就是為了衝出東區去角逐總冠軍，但更重要的便是巴特勒、哈里斯兩人在今夏的去留，據《Sporting news》記者戴維尼(Sean Deveney)指出，七六人將會優先向哈里斯續約，巴特勒去留重要性則退居第二，有可能他會轉去尼克、籃網或快艇。

請繼續往下閱讀...

 ★中職賽事直播看這裡！

巴特勒與哈里斯來到費城，搭配原先德恩比德(Joel Embiid)、西蒙斯(Ben Simmons)、瑞迪克(JJ Redick)，先發成了「五巨頭」戰力大幅提升，不過對於「吉巴」而言，他並沒有真正成為球隊老大，與隊友也遲遲無法打出優異的化學反應，即便他整體實力仍沒有下降，還多次在關鍵時刻拯救球隊，但隨著哈里斯到來後，七六人將續約他一事看得並沒那麼重要。

據傳七六人在球季結束後，會選擇優先續留哈里斯，最主要原因就是之前費城為了得到他，付出了4個選秀權以及沙米特(Landry Shamet)、穆斯卡拉(Mike Muscala)這樣巨大的代價，更重要的是哈里斯擁有「鳥權」可以讓他無視球隊薪資上限來簽約，這也確保今夏續約，七六人比其他隊更具優勢。

哈里斯來到費城就表明想要長留，他過去已經輾轉待過4隊，在26歲當打之年，勢必要在一支球隊穩定下來。由於七六人可能會優先續留哈里斯，使巴特勒離隊可能性大增，加上他想要的是頂薪合約，外界普遍認為巴特勒接下來最可能去的就是尼克，因為他們有著鉅額薪資可以運用，另外籃網、快艇也極有可能成為巴特勒新東家。

▲▼巴特勒（Jimmy Butler）。（圖／CFP）

▲巴特勒未來可能轉戰尼克？。（圖／CFP）

關鍵字： NBA七六人巴特勒哈里斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

熱門新聞

沒有生孩子　「某大姐」福島弓子與鈴木一朗愛相隨24年

邁阿密女網／被連追3局扛住壓力　謝淑薇直落二晉級32強

鈴木一朗返西雅圖　全日空致敬安排「51號」登機門

李智凱摘世界盃第三金　奧運資格幾乎到手

中職／完全無法比！洪一中：稱鈴木一朗是神也不為過

韋蘭德接受2年6600萬「高薪短約」　決定續留太空人

讀者回應

﻿

最新新聞

1猿獅開幕戰今登場！先發陣容出爐

2勇士啟用新球館首戰對決湖人

3費城將優先留哈里斯巴特勒恐離隊

4中職30年全面引爆　球員挑戰紀錄年

5字母哥27+8+7　公鹿29分狂宰熱火

熱門新聞

1沒有產子　鈴木一朗與愛妻相隨24年

2邁阿密女網謝淑薇晉級32強

3全日空為鈴木一朗安排51號登機門

4李智凱摘金奧運資格幾乎到手

5洪一中：稱鈴木一朗是神也不為過

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

再見朗神！　日媒：鈴木一朗賽後宣布退休

「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

11/02 總冠軍賽G4 Lamigo vs 兄弟 賽後，伍鐸主投5局送出6K

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

A-Lin姐姐Cover《有一種悲傷》　網友聽完：根本2.0版A-Lin
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366