七六人今夏可能優先續約哈里斯　巴特勒恐離隊去尼克

▲七六人今夏有可能優先續留哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

七六人今年與灰狼交易得到巴特勒(Jimmy Butler)，又在季中交易得到了哈里斯(Tobias Harris)，大動作補強就是為了衝出東區去角逐總冠軍，但更重要的便是巴特勒、哈里斯兩人在今夏的去留，據《Sporting news》記者戴維尼(Sean Deveney)指出，七六人將會優先向哈里斯續約，巴特勒去留重要性則退居第二，有可能他會轉去尼克、籃網或快艇。

請繼續往下閱讀...

★中職賽事直播看這裡！

巴特勒與哈里斯來到費城，搭配原先德恩比德(Joel Embiid)、西蒙斯(Ben Simmons)、瑞迪克(JJ Redick)，先發成了「五巨頭」戰力大幅提升，不過對於「吉巴」而言，他並沒有真正成為球隊老大，與隊友也遲遲無法打出優異的化學反應，即便他整體實力仍沒有下降，還多次在關鍵時刻拯救球隊，但隨著哈里斯到來後，七六人將續約他一事看得並沒那麼重要。

據傳七六人在球季結束後，會選擇優先續留哈里斯，最主要原因就是之前費城為了得到他，付出了4個選秀權以及沙米特(Landry Shamet)、穆斯卡拉(Mike Muscala)這樣巨大的代價，更重要的是哈里斯擁有「鳥權」可以讓他無視球隊薪資上限來簽約，這也確保今夏續約，七六人比其他隊更具優勢。

哈里斯來到費城就表明想要長留，他過去已經輾轉待過4隊，在26歲當打之年，勢必要在一支球隊穩定下來。由於七六人可能會優先續留哈里斯，使巴特勒離隊可能性大增，加上他想要的是頂薪合約，外界普遍認為巴特勒接下來最可能去的就是尼克，因為他們有著鉅額薪資可以運用，另外籃網、快艇也極有可能成為巴特勒新東家。

▲巴特勒未來可能轉戰尼克？。（圖／CFP）