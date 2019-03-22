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CBA／林志傑12分助廣廈晉級　季後賽8強對決周儀翔

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▲林志傑、胡金秋。（圖／CFP） 

▲林志傑。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

「野獸」林志傑在季後賽附加賽G3拿下12分，幫助廣廈103比90浙江拿下勝利，以2比1晉級。現在CBA本季最後8強出爐，下一輪廣廈將對上周儀翔效力的新疆，兩邊將上演台灣內戰。

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林志傑本戰上半場就投進2顆外線，還有中距離還上籃得分，半場就拿到10分，全場上場不算太多僅25分鐘以12分作收。此役福特森(Courtney Fortson)22分12助攻，博洛西斯(Ioannis Bourousis)21分17籃板，在3戰2勝最重要的G3，兩位外援難得同時拿出應有水準。廣廈內線胡金秋19分12籃板，趙岩昊13分，奇兵趙天熠貢獻10分。

而廣廈下一輪的對手，就是例行賽尾聲超車來到第三名，周儀翔效力的新疆。本季例行賽對戰兩次，都是新疆拿下勝利。陣中除了有本季大幅進步，外線命中率來到41%的3-D台將周儀翔外，後場還有今年賽季外援MVP亞當斯(Darius Adams)，以及在中國國家隊表現出色的阿不都沙拉木。

其他季後賽對戰組合，胡瓏貿效力的福建也晉級，將對上上季冠軍遼寧。獲勝的隊伍，將碰上廣廈和新疆的勝方。另一邊江蘇要對上易建聯領軍的廣東，深圳對上北京。

關鍵字： CBA旅外台將林志傑
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