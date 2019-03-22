王睿嗑美食融入香港　盼望對戰兒時好友陳庭揚

▲王睿想和陳庭揚在香港對決。（圖／中華足協提供）



記者林育正／台北報導

中華男足後衛王睿旅外加入港超的元朗，四處吃美食融入新環境。接著他從國中開始就一路同隊，同樣是國家隊主力後衛的陳庭揚也受到理文網羅。王睿也非常期待，兩人能夠在場上對決，「我要針對他！」

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王睿和陳庭揚就讀美崙國中、花蓮高中、台體大並且都曾是台電的一員，擁有超過10年的好交情，沒想到在同一年都實現旅外夢。「一開始當然會怕，想說我是不是被騙了？」目前元朗和理文兩支球隊在足總盃以及菁英盃都還沒有被淘汰，有機會碰頭。雖然兩人都是以防守為主要任務的中後衛，但王睿會在定位球時參與進攻，盼望兩人能正面對決，「好期待，想跟他比賽。」

最近把招牌的一頭捲髮剪短，王睿笑說：「香港燙頭髮太貴了！」香港物價貴，不過幸好文化差異不大，加上王睿給予元朗市區「美食特多」的超高評價，讓他嚐遍串燒、煲飯、餃子等美食，「吃得還不錯。」出外用餐也是王睿和隊友學廣東話的好時機，從練習如何點菜開始，並且模仿口音。回到球場上則是學足球用語，像是「左邊」香港人會說「左手」等等。不過學語言，有時還是得從髒話開始，「他們都教一些不好的。」王睿笑說。

王睿說在台灣足球踢法以持控球為主，但元朗是快速的壓迫以及進攻，「球停在腳上時間不多，要趕快處理好，送到隊友腳上。」現在踢不到10場比賽，王睿就已經踢進3球讓自己也嚇了一跳。不過他也表示，目前和球隊合約只到本賽季結束，希望繼續拿出好表現，延續旅外生涯。