樂當紐約之王？　怪物新人威廉森願為尼克效力

▲怪物新人威廉森願意為尼克效力。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

杜克大學怪物新人威廉森(Zion Williamson)，還沒進入NBA就已經在籃壇掀起巨大旋風，最主要就是因他有著超勁爆的體能，而威廉森也被視為2019年NBA選秀狀元大熱門，現在尼克戰績全聯盟最爛，相當有機會選走這名超新星，對此威廉森受訪表示很樂意去紐約打球。

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有著201公分129公斤的威廉森，雖然有著坦克體重，動作卻相當敏捷，加上超強彈跳力，在攻守兩端時常輾壓對手，還沒進入NBA就被視為「詹姆斯(LeBron James)接班人」甚至許多人都看好他未來能統治NBA。由於威廉森光芒太過耀眼，聯盟許多爛隊知道無法進入季後賽後都開始擺爛，就是希望能搶下狀元籤並選走威廉森。

現在擺爛最為徹底的就是尼克，目前戰績14勝58敗，全聯盟墊底，有很高機會得到威廉森，近期他被問及未來有可能被尼克挑中，威廉森也相當樂意到紐約打球，「首先我不知道尼克需不需要拯救，但我很感謝紐約球迷的愛戴與支持，若尼克真的選擇我，我非常樂意去那邊打球，這和我之前說過一樣，不管哪支球隊選我，我都很願意效力。尼克是歷史悠久的球隊，如果他們選擇我，這將會非常榮幸。」

尼克近年經歷了長時間的黑暗期，雖然是市值最高的球隊，但因為球隊氛圍不佳，加上一直沒有好表現，算上本季，已經連續6季無緣季後賽，先前他們在2015年選了波辛基斯(Kristaps Porzingis)原先外界都認為他們能夠靠他復興，不料卻因為「獨角獸」的報銷，再次沒了希望，現在紐約清空許多合約，今夏有著大量資金可以簽下超級巨星，若再順利得到威廉森，未來將值得期待。

▲尼克本季戰績全聯盟最爛，已經連6季無緣季後賽。（圖／CFP）