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菊池看的第一場職棒賽就是鈴木一朗　生涯初登板是偶像引退賽

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▲▼ 2019.03.21 鈴木一朗 生涯最終戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗21日在東京巨蛋宣佈引退。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

菊池雄星曾經透露，他第一場看的職棒比賽就是鈴木一朗的比賽，今年透過入札制度加盟水手，如願與大他18歲的偶像同隊，不過這樣的緣分僅有2場比賽，鈴木一朗21日東京海外賽宣佈引退，菊池雄星第一個忍不住淚水。

「一朗前輩是從天而來的神、是傳奇，我甚至不知道他到底存不存在人世間，」菊池雄星在1月加盟水手記者會時向《MLB.com》記者約翰斯（Greg Johns）說道，「我最想最的事就是認識他，跟他暢談一番。能夠跟他一起打球，會是我最棒的回憶。」

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菊池雄星透露，他看的第一場職棒比賽就是2000年鈴木一朗還在歐力士時的比賽，在打球之前還不認識這位未來的傳奇，但看了這一場比賽後，去讀了所有有關一朗的書。

菊池雄星的生涯初登板就是21日東京巨蛋鈴木一朗的引退賽，這位27歲左投寫下歷史首位在日本進行大聯盟生涯初登板的罕見紀錄，首局最後一個出局數，就是由鈴木一朗在右外野接殺皮斯考提（Stephen Piscotty）上演三上三下。

▲▼2019.03.21 鈴木一朗 引退賽，菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星第4局投出三上三下，鈴木一朗上前恭喜。（圖／達志影像／美聯社）

雖然前4局只讓運動家敲出1支安打，且水手還靠著2發全壘打攻下3分。但菊池在第5局遭遇亂流，接連被敲安無人出局攻佔一、二壘，對西米恩（Marcus Semien）2好1壞一顆壓在好球帶邊緣的球未獲主審青睞，隨後席米恩擊出穿越安打讓二壘跑者回到本壘，水手換投後還發生失誤再失掉1分。菊池總計4.2局使用91球，送出3K被打4支安打，失掉2分其中1分為自責分，與勝投以1顆好球的距離擦身。

比賽進行間宣佈將在賽後退休的鈴木一朗，第1個打席界外飛球出局，4局則是一壘方向滾地球出局。第7局二壘有人之際，鈴木一朗在2好2壞之際放掉一顆外角球遭三振，被主審拉弓後停頓一下暗示對好球帶的不滿，慢慢走回休息室脫下護具，眼眶閃爍顯露無奈。

第8局2人出局水手攻佔二壘輪到鈴木一朗，與查維諾（Lou Trivino）糾纏6顆球，擊出中間方向滾地球，游擊手攔截快傳一壘，壘審慢慢舉起右手判定出局，為鈴木一朗的傳奇美職生涯劃下「0安打」的不完美句點。

該局下半，總教練薩維斯（Scott Servais）讓所有防守者就位後，向裁判要求換下鈴木一朗，讓他在場上接受全場球迷歡呼，水手全體列隊致意。鈴木一朗先與菊池雄星握手，隨後送上擁抱並且在他耳邊說了幾句，抱了抱他再拍拍肩膀，菊池雄星難忍淚水，到了休息室還刻意把帽子壓低。

水手在7局被運動家4比4追平逼進延長賽，12局靠著運動家的守備瑕疵跑回超前分，終場以5比4贏得最終勝利，以二連勝結束鈴木一朗的傳奇生涯。

關鍵字： 菊池雄星鈴木一朗水手運動家
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