中職／陳俊秀挨球吻　洪總嚇好幾跳：少大王不能再少他

▲Lamigo陳俊秀。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿20日自辦熱身賽，陳俊秀僅打3打席因觸身球提前退場，好消息是未傷及骨頭，冰敷治療後已無大礙，不過總教練洪一中賽後透露，當下看到是「嚇了好幾跳」，他直呼：「我們打線已經少了大王（王柏融），可不能再少了他。」

陳俊秀去年打出生涯年，奪下年度MVP大獎，是桃猿倚賴的重砲手，今天先發第4棒一壘手，前2打席都敲出滾地球出局，6局遭到隊友賴智垣觸身球，打中左手前臂，當下直接退場休息，賽後他說：「一開始很麻，以為很嚴重，擔心是傷到手腕的地方，才決定趕快下來，但隊醫檢查後發現只是前臂被打到，現在已經沒事了。」

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賴智垣打到學長也相當緊張，陳俊秀等比賽結束後，特別告訴學弟別放在心上，賴智垣說：「真的慌死了，還好學長有告訴我不用擔心。」

洪總賽後透露，自己當下看到也很擔心：「何止嚇一跳，根本嚇好幾跳了，剛剛有去關心他，還好是沒傷到骨頭，手還可用力，我們打線已經少了一個大王，要是再少了他還得了。」

猿隊今天連同二軍分為兩組進行對抗賽，終場雙方2比2握手言和，洪總談到打者狀況時表示：「一開始是有點悶，感覺擊球點掌握不好，但5局後好很多了。」