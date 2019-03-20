中職／桃猿開幕戰先發投手　洪總保密到家

▲Lamigo桃猿總教練洪一中。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿20日自辦練習賽，備戰23日開幕戰，尼克斯先發對決王溢正。談到開幕戰先發，猿隊保密到家，總教練洪一中表示，屆時再由聯盟公布，一般預測李茲最有機會擔任開幕戰先發投手，但尼克斯也有可能性。

李茲來台投入春訓至今，狀況調整不錯，近一次出賽對戰日職羅德先發5局僅挨2安無失分，送出3次三振，球速最快152公里，全場僅1次四壞球保送，洪總當時受訪即透露，李茲是開幕戰先發人選。

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尼克斯今年因妻子生產較晚來台加入春訓，2月底投入實戰，對日職樂天、羅德皆有出賽，但都是中繼，洪總認為他的表現是中規中矩。

洪總此役賽前再被問到開幕戰先發，沒有透露太多，僅表示最晚周五決定人選。外界推測由新洋投李茲掛帥先發，不過尼克斯今天先發預計僅投1局，也有可能是人選之一。

至於另一洋投史博威，12日官辦熱身賽對富邦悍將先發4局只被敲2安打，投出2次四壞和4次三振，失1分非責失，18日先發對中信兄弟投4局用81球，僅被敲3支安打，但投出3次四壞和1次觸身球，控球狀況仍不理想。但投手教練吳俊良表示，和一開始相比，近期表現已漸入佳境，開季依舊會用3洋投：「雖然控球有落差，但速度是有出來。」