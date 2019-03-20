環台賽／瘋狗黃衫奪還戰　馮俊凱南投站續保藍衫

▲左起藍衫馮俊凱、紅點衫沛洛迪斯、黃衫克拉克、綠衫中島康晴。（圖／自由車協會提供）



記者洪偵源／南投報導

2019年自由車環台賽20日來到第四站南投線，黃衫（個人總冠軍）再度易主，由前主人、綽號「瘋狗」的克拉克（Jonathan Clarke）上演黃衫奪還戰，而中華隊一哥馮俊凱再度守成，持續保有藍衫（亞洲冠軍）。

克拉克是第二站桃園站的單站冠軍，並穿上黃衫，不過第三站拱手讓人，「我試著保持良好的節奏，感謝隊友在登山段替我掩護，能夠再度獲得勝利，有種不可思議的感覺。」

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南投站賽段全長170.33公里，途中有三級坡，終點前的二級坡通過後，還要面對一段丘陵地，且第一個衝刺點都緊接在登山點之後，位於玄奘寺的第二個登山點，還要經過一段長陡坡。

加上前一站是大集團衝線，有37名選手秒差在10秒內，代表都是潛在的黃衫候選人，因此競爭格外激烈，各領騎衫的爭奪，一時也難分高下。

馮俊凱此站獨自衝進領先集團，衝線前被日本車手策略卡位，找不出有利位置突圍，原本單飛的美國KHS特百毅車隊皮利科（James Piccoli），也差點在衝線前被集團吸收。

最終皮利科3小時58分21秒奪下單站冠軍，克拉克以同成績列單站第二，成功奪回黃衫，馮俊凱成績為單站第10，由於集團進站沒有秒差，即便有日本車手排名較高，仍成功保住藍衫。

馮俊凱也表示，最後一站了，就是全力捍衛藍衫，日本車手一直有攻勢，代表他們開始有所準備，最後一站勢必還會有動作。

▲單站冠軍皮利科。（圖／自由車協會提供）