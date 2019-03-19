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環台賽／草莓的戰爭　播報與攝影組趣味互動

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▲▼ 環台賽出現草莓特寫 。（圖／取自轉播畫面，經轉播單位同意截圖，但須保留所有字樣LOGO）

▲轉播出現草莓的特寫。（圖／擷取自轉播畫面）

記者洪偵源／台中報導

環台賽轉播團隊除了第一手將比賽狀況帶給觀眾，彼此之間的互動，也形成一場攝影與主播趣味較勁的場面，浪漫台三線站，就以草莓作為轉播花絮。

浪漫台三線途經幾個盛產草莓的地區，主播孫傳賢與車評楊東蓁（中華隊教練），習慣沿著路線所經區域，介紹當地的美食，收看的觀眾還稱他們被美食耽誤的單車主播與教練。

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因為經過草莓盛產區，兩人也聊到不少草莓的事情，獲得不少好評，結果攝影組沒多久，就拿了一盒草莓做特寫鏡頭，看得觀眾也有想吃的衝動。

楊東蓁看到草莓出現哀嚎説：「不要誘惑我！又拿不到！」孫傳賢笑說：「我們只能望『莓』止渴啊！」楊東蓁開玩笑說：「我們都幫車友謀福利爭取獎品，導播你也要幫我們清與草莓啊！」

其實在國外的不論任何賽事轉播，有時候鏡頭會停在可能與比賽無關的畫面上，就看主播如何撐過這段時間，這時是考驗播報功力的時刻。

以獨特講評方式尤其是足球受到球迷肯定的中國知名評論員詹俊曾說過，這是導播、攝影組對主播發出的「挑戰」，必須要讀懂鏡頭語言，把畫面給主播，就看主播怎麼把它呈現給觀眾。

▲▼ 自由車教練楊東蓁 。（圖／記者洪偵源攝）

▲楊東蓁。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 自由車環台賽草莓楊東蓁
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