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環台賽／桃園站主場嘉賓　莊佳佳體驗賽事魅力

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▲▼ 桃園市體育局局長莊佳佳 。（圖／記者洪偵源攝）

▲莊佳佳。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／桃園報導

自由車環台賽18日舉行桃園站賽事，前奧運跆拳道國手莊佳佳身為地主，又是體育局局長，是必然出席的貴賓，她也有感而發說，有機會站在選手以外的角度，看賽事的舉辦，了解彼此雙方的立場。

桃園站在桃園市政府出發，終點設在角板山公園，莊佳佳也在起點鳴槍後，提前來到終點，準備出席頒獎典禮，看著大貨車卸下一件又一件的硬體設施，也有感而發，「真的是換個位子，才知道一場比賽事先要動員這麼多人力物力來完成。」

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莊佳佳笑說，以前當選手，只要時間到人出現去比賽就好，不會想到這麼多，自從當體育局局長後，才體會到事前的準備，有多麼費工，雖然環台賽的協調會，是她上任前就開完沒參與到，但也得知準備工作很繁瑣，就只為這一天的比賽。

「以交通管制來說，大約動員800名警力，且為了比賽這天，事先還封路預演一天。」莊佳佳笑說，為此還接到若干民眾的投訴，但這也是事前準備工作的一小部份而已。

當過選手，又有機會站在選手的對立面看事情，莊佳佳也希望今年桃園全運會，再思考怎麼在開幕典禮花心思，讓更多選手願意自動參與，而不是當成「義務」，當過選手的她很了解參加開幕的選手心中在想什麼。

同時，以前當選手習慣上頒獎台，現在常常要幫選手頒獎，莊佳佳笑說，頒獎還好，最不拿手的還是致詞，尤其是自己不擅長的項目，「以前當過選手，知道對致詞者的想法，我會以此思考去講出他們最認同的話，並盡量簡潔有力！」

關鍵字： 自由車環台賽莊佳佳
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