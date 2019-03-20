運動雲

> >

冰火迷別錯過！　adidas Ultraboost限量跨界聯名

ETtoday運動雲

▲adidas正式推出萬眾矚目的限量聯名鞋款：Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列。（圖／品牌提供）

▲adidas正式推出萬眾矚目的限量聯名鞋款：Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》(Game of Thrones)最終季即將熱映，adidas正式推出萬眾矚目的聯名鞋款：Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列鞋款共6款，並以劇中各大家族的主題特色為靈感，透過adidas最具指標性的跑鞋Ultraboost嶄新的配色與設計細節，演繹轟動全球劇迷的史詩鉅作，以創意的跨界合作，打造搶眼的視覺美學。

▲adidas正式推出萬眾矚目的限量聯名鞋款：Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列。（圖／品牌提供）

請繼續往下閱讀...

▲adidas正式推出萬眾矚目的限量聯名鞋款：Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列。（圖／品牌提供）

▲Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列運用大膽奪目的配色詮釋各大家族的家徽及軍團特色。（圖／品牌提供）
  
adidas Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列鞋款，運用大膽奪目的配色詮釋《冰與火之歌：權力遊戲》中各大家族的家徽及軍團特色，在鞋舌內側更印有象徵性標誌或文字，鞋後跟標籤上則有各家族及軍團的信奉箴言，重現各大勢力的不凡氣勢。

▲adidas正式推出萬眾矚目的限量聯名鞋款：Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列。（圖／品牌提供）

▲adidas正式推出萬眾矚目的限量聯名鞋款：Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列。（圖／品牌提供）

▲Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列鞋款搭載Boost中底及輕量Primeknit鞋面。（圖／品牌提供）

除了特製的抽屜式鞋盒之外，鞋墊上也標示著Game of Thrones劇名的字樣，所有細膩的設計巧思，在Ultraboost上轉化為奇幻史詩意象，搶佔全球劇迷與鞋迷的目光焦點。

Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列鞋款搭載Boost中底及輕量Primeknit鞋面，具備Ultraboost鞋款的極致腳感，注入全球熱播影集的經典元素，重磅襲擊全台劇迷與運動時尚愛好者。

▲adidas正式推出萬眾矚目的限量聯名鞋款：Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列。（圖／品牌提供）

▲adidas正式推出萬眾矚目的限量聯名鞋款：Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列。（圖／品牌提供）

▲Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列鞋款鞋後跟標籤上有各家族及軍團的信奉箴言。（圖／品牌提供）

關鍵字： adidasUltraboost冰與火之歌：權力遊戲
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

熱門新聞

快訊／「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

桃猿吉祥物偷襲熊抱　蔡英文驚訝：我的隨扈在哪裡

楚特延長合約12年4億3千萬美元　比哈波還威猛

中職／劉保佑不看好第6隊　賠到脫褲沒有企業要進來

建議湖人抽到狀元籤就交易詹皇　皮爾斯的理由「很現實」

楚特12年4.3億合約中無逃脫條款　在天使養老待到39歲

讀者回應

﻿

最新新聞

1環台賽／馮俊凱南投站保住藍衫

2球迷看得更清楚　洲際更換隱形護網

3豪斯扮演火箭奇兵完美融入球隊

4太空人史上最大中繼約簽普萊斯利

5詹皇傷沒好未坐板凳觀戰　3戰休2場

熱門新聞

1「香港飛魚」練泳猝死得年26

2桃猿吉祥物熊抱　蔡英文一臉驚訝

3楚特延長合約12年4億3千萬美元

4不看好職棒第6隊　劉保佑：賠到脫褲

5真理建議湖人抽到狀元籤就交易詹皇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

新竹趕不及2021年主場　味全龍：會在企畫書說明

味全龍主場在新竹？　林智堅：老天爺冥冥中安排

味全龍加盟前先拜碼頭　魏應充25日與4球團會面

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366