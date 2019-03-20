冰火迷別錯過！　adidas Ultraboost限量跨界聯名

▲adidas正式推出萬眾矚目的限量聯名鞋款：Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列。（圖／品牌提供）



體育中心／綜合報導

熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》(Game of Thrones)最終季即將熱映，adidas正式推出萬眾矚目的聯名鞋款：Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列鞋款共6款，並以劇中各大家族的主題特色為靈感，透過adidas最具指標性的跑鞋Ultraboost嶄新的配色與設計細節，演繹轟動全球劇迷的史詩鉅作，以創意的跨界合作，打造搶眼的視覺美學。

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▲Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列運用大膽奪目的配色詮釋各大家族的家徽及軍團特色。（圖／品牌提供）



adidas Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列鞋款，運用大膽奪目的配色詮釋《冰與火之歌：權力遊戲》中各大家族的家徽及軍團特色，在鞋舌內側更印有象徵性標誌或文字，鞋後跟標籤上則有各家族及軍團的信奉箴言，重現各大勢力的不凡氣勢。

▲Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列鞋款搭載Boost中底及輕量Primeknit鞋面。（圖／品牌提供）



除了特製的抽屜式鞋盒之外，鞋墊上也標示著Game of Thrones劇名的字樣，所有細膩的設計巧思，在Ultraboost上轉化為奇幻史詩意象，搶佔全球劇迷與鞋迷的目光焦點。

Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列鞋款搭載Boost中底及輕量Primeknit鞋面，具備Ultraboost鞋款的極致腳感，注入全球熱播影集的經典元素，重磅襲擊全台劇迷與運動時尚愛好者。

▲Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列鞋款鞋後跟標籤上有各家族及軍團的信奉箴言。（圖／品牌提供）