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大專棒聯／文化阿北回來了！姚冠瑋貢獻兩打點奪冠功臣

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▲姚冠瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲姚冠瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

大專棒球運動聯賽公開組一級19日冠軍戰，由文化大學兩分打點都是姚冠瑋所貢獻，綽號「阿北」的他，在上場打擊時，隊友都會模仿柯文哲連任成功的口號，大喊「阿北回來了！」

「阿北」真的回來了！姚冠瑋坦言，複賽狀況其實不錯，但結果都不是好的，回到台北這兩場才打得比較好。冠軍戰扛第4棒，姚冠瑋表示，「只有這場扛第四棒，壓力會有，上學期就打第四棒習慣位置，把我能表現的表現出來。」

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姚冠瑋首打席面對開南先發投手岳少華敲出滾地球出局，他表示，「我們設定會是吳承諭投，之前沒有對過他適應比較慢一些。」不過岳少華3局就退場，吳承諭這時登板，姚冠瑋敲出滾地球貢獻第1分。

姚冠瑋說，「其實之前他對我幾乎都投變化球，沒想到是一顆直球，但打擊節奏已經變了，我就想乾脆打到地上，第一個打點比較幸運一點。」姚冠瑋第三打席5局下再對決吳承諭，總共纏鬥9顆球才敲出安打帶回第2分打點，姚冠瑋說，「教練要我專心打變化球。」

姚冠瑋高中畢業後曾空窗一年再考上文化，但與蔣少宏及劉家良競爭出賽機會，原本第四棒劉家良狀況不佳時，姚冠瑋再挺出來當第四棒，也沒讓教練失望，成為奪冠英雄，目前大四的他，對於選秀還持保留態度，自認目前還沒達到理想的成績。

關鍵字： 大專棒聯姚冠瑋
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