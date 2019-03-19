中職／郭阜林開轟成空響　悍將6比4賞獅首敗





▲統一獅隊郭阜林。（圖／統一球團提供）

記者王真魚／斗六報導

富邦悍將19日與統一獅進行最後一場官辦熱身賽，悍將林宥穎雙安包辦3打點，表現最亮眼，洋投伍鐸先發5局失3分奪勝，終場悍將6比4勝出。郭阜林官辦熱身賽首轟成空響，獅隊吞下熱身賽首敗。

截至今天賽前，獅隊在官辦熱身賽4戰全勝，此役對悍將由王玉譜先發，表現並不理想，僅投2.2局挨7安，送出1次保送、3次三振，失掉5分、4分責失，承擔敗投。劉軒荅中繼2.2局被敲1安無失分，日籍投手知念廣弥6局登板，僅花9球送出三上三下。

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悍將由伍鐸掛帥先發，69球投完5局被敲6支安打，失掉3分責失，包括2局遭郭阜林敲出陽春砲，沒有投出任何保送。羅華韋6局登板，被蘇智傑敲出三壘長打後保送郭阜林，形成一三壘有人，但讓下一棒高國慶敲出雙殺打，獅隊趁勢追至1分差，羅華韋穩住陣腳，三振鄭鎧文，化解危機。

獅隊7局換投王鏡銘，一上場遭李宗賢敲安，1出局後又被高國輝擊出左外野安打，失1分，保送于孟馗後，被林宥穎敲出右外野高飛犧牲打，失掉第2分，獅隊再換投，林子崴接替投球任務，面對代打張建銘，製造飛球出局。邱浩鈞、陳韻文8局先後登板，沒有失分。

悍將後援投手歐書誠、賴鴻誠各投1局無失分，陳鴻文9局登板，2出局後遭陳鏞基敲安，隨即先後對陳重羽、羅國龍投出觸身球、四壞球保送，獅隊攻佔滿壘，悍將決定換投，倪福德登板面對左打陳傑憲，送出一張老K，驚險守住球隊勝果。

悍將全隊敲出11支安打，高國輝繳出雙安，貢獻1分打點，林宥穎也敲出雙安，其中3局敲安打回2分打點，5局遭到敬遠，7局犧牲打，再打下個人第3分打點，表現最出色。