大專棒聯／蘇俊璋連兩戰強力救援　廖敏雄：危急就派他

▲大專棒聯，文化。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

大專棒球運動聯賽公開組一級19日冠軍賽，文化靠著李承風5.2局好投，前一戰四強賽後援投手蘇俊璋再度登板兩度化解危機，以2比1獲勝，勇奪二連霸。

李承風前5局順利壓制，6局上解決兩打者後後退場，由陽杰恩接替，但他7局上先投出保送，隨後捕手發生失誤讓開南攻佔一、三壘，讓蘇俊璋提前登板化解危機，8局上他先被敲出安打，也投出保送，再度讓開南攻佔得點圈，教練團雖然喊出暫停，但仍留他在場上。

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這時蘇俊璋展現強心臟，被敲二壘安打掉分後，飆出三振，仍保持領先。總教練廖敏雄表示，「李承風表現不錯，但第4局時被3、4棒敲安打，這時絕對派新的投手上來壓壓看，還好陽杰恩有守下來，但他7局又有狀況，保送第四棒，看他表情不是很理想，還是派蘇俊璋上來。」

文化3局下靠著陳偉濠、李凱威安打把先發投手岳少華打退場，第4棒姚冠瑋面對第2任投手吳承諭敲出三壘滾地球帶有1分打點，5局下陳偉濠安打後，曾宸佐敲滾地球，跑者阻殺在本壘，他靠野手選擇上壘，李凱威安打推進後，姚冠瑋再度上陣，他與吳承諭纏鬥9球敲出安打帶回第2分。

文化衛冕冠軍，總教練廖敏雄說，「這是精彩的，相信觀眾也看得很緊張，球員面對壓力能成長。」姚冠瑋與蔣少宏都是陣中攻守俱佳的捕手，廖敏雄坦言，「在排上場時會很掙扎，原本讓另一位打擊也不錯的劉家良扛第4棒，但最近他狀況不理想，沒有第四棒的氣勢，所以讓姚冠瑋上。」姚冠瑋也不負教練期待，在冠軍戰貢獻2分關鍵打點。