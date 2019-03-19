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大專棒聯／文化2比1勝開南二連霸　隊史第11座冠軍

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▲107大專棒聯,文化大學奪冠二連霸。（圖／記者路皓惟攝）

▲文化大學二連霸，奪隊史第11座冠軍。（圖／記者路皓惟攝，下同）

記者路皓惟／天母報導

107學年度大專棒棒球運動聯賽冠軍戰，重演兩年前戲碼，這回文化大學復仇成功，靠著蘇俊璋驚險守成，終場以2比1驚險擊敗開南大學，順利達成二連霸，奪下隊史第11座大專盃冠軍。

此戰三局下，陳偉濠安打帶動攻勢，陳真內野滾地球造成游擊手傳球失誤，形成一、二有人局面，岳少華在拿下一出局後退場，由吳承諭登板接替，李凱威跑出內野安打，接著姚冠瑋內滾出局，送回三壘跑者，幫助文化大學先馳得點。

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五局下，陳偉濠敲出安打，陳真犧牲短打送隊友上得點圈，雖然曾宸佐內野滾地球，陳偉濠在本壘前遭到觸殺出局，但在兩出局狀態下，李凱威、姚冠瑋連續安打串連，文化大學取得2比0領先。

領先大半場的文化大學在七局上出現失分危機，陽杰恩先對莊凱文丟出保送，接著張佑銘突襲短打，捕手蔣少宏傳一壘發生失誤，開南進佔一、三壘，此時文化緊急推出蘇俊璋登板，他展現臨危不亂的「強心臟」，連續解決3名打者，終結開南攻勢。

▲文化大學蘇俊璋。（圖／記者張克銘攝）

▲文化大學蘇俊璋。（圖／記者張克銘攝）

八局上，開南又再一次攻佔得點圈，莊凱文擊出右外野飛球，曾宸佐第一時間掌握飛球，但卻沒能確實接近手套，免費奉送開南分數，不過在二、三壘有人關鍵時刻，蘇俊璋三振掉張佑銘成功解圍，最終文化就以1分之差奪冠。

開南大學有機會逆轉，但就欠缺致命的一擊，郭李建夫賽後表示，「這場球隊打擊串連是比較慢，而且兩邊投手表現都不錯。」文化總教練廖敏雄說：「這次戰力真的沒那麼好，有受傷的不能打，在球員有限的情況下，能夠打到最後冠軍，還是很開心。球員們背著文化大學四個字的使命感，展現出凝聚力，值得肯定。」

▲107大專棒聯,文化大學奪冠二連霸。（圖／記者路皓惟攝）

關鍵字： 大專棒聯文化大學開南大學
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