中職／春訓調整佳　林子崴有望相隔2年開季一軍

▲林子崴。（圖／統一球團提供）



記者王真魚／斗六報導

統一獅左投林子崴上季深受左手肘受傷困擾，6月才升上一軍，本季以健康狀態投入春訓，投球漸入佳境，有望相隔2年於開季一軍出發，他也期待自己能夠保持健康，在一軍穩定出賽。

林子崴前2年皆因傷錯過開季，去年6月歸隊自牛棚出發，一軍出賽27場共20局，防禦率5.85，戰績0勝2敗3救援失敗6中繼成功。

請繼續往下閱讀...

相隔2年投入完整春訓，林子崴透露，其實初步調整並不理想：「去西武之前的隊內賽，狀況還沒那麼到位，但那一次之後，投球的感覺有慢慢在掌握之中，身體狀態也維持得很好。」

10日對戰中信兄弟官辦熱身賽，林子崴僅投0.1局挨1安，投出2次四壞球保送，但16日對戰富邦悍將表現判若兩人，共投1局送出三上三下，用球數18球，飆出2K拿勝投，球速最快145公里。

談到兩場的差異，林子崴認為投球心態有所不同：「兄弟那場...對自己不夠篤定吧，投球太過急躁，導致動作不固定，第2場加以修正，也刻意放慢節奏，有收到不錯的效果。」

前2年因傷打打停停，林子崴坦言難以維持狀況，今年開季有望自一軍出發，他也希望能夠穩定出賽：「我相信在持續出賽的狀況下，球速也能慢慢找回過往水準。」