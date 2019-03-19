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中職／赴美自主修正打擊姿勢　林哲瑄火力大爆發

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▲▼2019年富邦悍將春訓開訓儀式-林哲瑄。（圖／記者黃克翔攝）

▲林哲瑄。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／斗六報導

富邦悍將林哲瑄官辦熱身賽維持火燙手感，截至19日賽前，打擊率0.375，長打率高達0.813，展現不同過往的火力，他透露，去年球季結束後赴美自主訓練，微調打擊姿勢，確實收到不錯的效果，「回來之後也持續沿用在美國的訓練方式，希望可以把所學的一切，貢獻在球隊上。」

南英學弟郭阜林近幾年前往美國芝加哥棒球訓練中心自主訓練，成果也反應在成績上，林哲瑄說：「看阜林這幾年的進步，自己也一直想去試試看。」去年球季結束，林哲瑄與隊友高國輝一同前往，過往的觀念也受到衝擊，「到那邊才知道，很多東西都不是原本所學的那樣，一時要講哪裡不同，真的講不完，有太多細節面難以描述。」

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截至今天賽前，林哲瑄官辦熱身賽5場出賽，合計16打數6安打，包括2轟、1支二壘打，貢獻3分打點，他透露，自己在訓練中心也針對打擊姿勢作修正：「調整動作之後，手的力量比以往更能完整釋放，加上下半身力量的運用，目前打擊狀況確實不錯。」

林哲瑄也強調，在美國所學的東西，沒有辦法一下就完全到位，「現在清楚如何訓練之後，還是需要時間適應，以及透過比賽不斷修正，郭阜林也是去了好幾次，才能有現在的成績。」談到自己的守備，他笑稱，確實較不擔心這方面的狀況，畢竟是自己的強項，現階段最重要是強化打擊，希望對球隊增加貢獻度。

關鍵字： 林哲瑄富邦悍將中職中華職棒
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