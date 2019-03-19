中職／新竹球場緊鄰民宅　林智堅：跟紅襪、小熊一樣有特色

▲▼頂新和德文教基金會創辦人魏應充19日拜會新竹市長林智堅。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／新竹報導

新竹市棒球場積極爭取成為味全龍主場，新竹市長林智堅親自在新建的球場模型前解說，也說明新竹棒球場跟美國大聯盟紅襪、小熊隊主場一樣，都是緊鄰民宅，連胡金龍 都稱讚很有特色。

頂新要讓味全龍重回職棒，先要找到球賽主場，之前魏應充有去看過斗六球場與澄清湖球場，但都是私下去觀看，19日拜會新竹市政府商談未來主場設在新竹市的可能性，是第一次正式拜會市府團隊，增加未來主場設在新竹的機會。

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新竹球場重建工程目前在發包中，預計今年下半年開工，2021年完工，但新竹球場腹地有限，球場旁邊的民宅還是保留未拆除，居民在陽台上就可以看到球賽。

林智堅拿出資料跟魏應充說明，美職大聯盟紅襪隊及小熊隊的主場，跟新竹棒球場很像，都是緊鄰著民房，球賽進行時居民可在房子樓上觀看。

他表示，之前胡金龍拜訪新竹市有提到，喜歡在新竹市打球，因為球場很小，球迷跟球員距離很近，好像在小熊隊球場打球，是有潛力及具特色的球場。

魏應充提到新球場要有數位化、帶寵物進場、健身房及可以辦理演唱會及音樂會，這些在球場規劃中都未想到，未來會把這些東西都加進去。