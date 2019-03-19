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大專棒聯／台北海大成軍3年奪冠　教頭超嚴入隊先驗尿

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▲107大專盃一般組，北海科大奪冠。（圖／記者路皓惟攝）

▲107大專盃一般組，台北海大奪冠。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／天母報導

大專棒球聯賽一般組19日進行冠軍戰，台北海洋科技大學迎戰逢甲大學，海科大先發許家瑋完投7局，丟出10次三振，靠著四局上逢甲大學關鍵失誤，海大追平比數，最後打線串連全場敲9支安打，以7比3擊敗逢甲奪下冠軍。

台北海大從北一區一路打進冠軍戰，靠著是全隊團結，隊長林志軒表示，比起去年大專盃球隊人數減少了，只有16個人，但全隊更凝聚，每一個人做好自己的工作，表現出最好的一面，贏得屬於大家的勝利。

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台北海大陣中有部分球員在國小、國中階段打過棒球，具有甲組的經驗，但總教練夏隆正指出，其實陣中很多球員在國中沒有機會，都是下不了場的選手，林志軒也說：「球員多半在國中都是溫板凳的。」

▲107大專盃一般組，北海科大奪冠。（圖／記者路皓惟攝）

▲台北海大總教練夏隆正。（圖／記者路皓惟攝）

台北海大成軍3年就奪冠，最大關鍵在於勤奮的訓練，夏隆正表示，我們訓練非常嚴格，由於平日練球時間不多，寒暑假每天都是從早練到晚，而球員們也非常乖非常聽話，認真做好訓練內容。

夏隆正指出，台北海大球員品行優良，從入隊開始就有嚴格的篩選，「我不收刺青的學生，每學期開學都會給球員驗尿，我會在旁邊監督球員尿出來，吸食大麻、安非他命、搖頭丸這些毒品絕對是不可以的。」

台北海大去年在大專盃拿下第五名，今年拿下隊史首冠，校方賽後也大方頒發獎金紅包給球員。

▲107大專盃一般組，北海科大奪冠。（圖／記者路皓惟攝）

▲台北海大隊長林志軒代表接受獎金。（圖／記者路皓惟攝）

關鍵字： 大專棒聯北海科大台北海洋科技大學
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