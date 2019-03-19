程紹同上任高雄運動局長　評估申辦2025世大運、2030亞運

▲高雄市首任運動發展局長程紹同。（圖／高雄市運發局提供）

體育中心／綜合報導

高雄市政府首任運動發展局長由程紹同今（19日）天上午在市政會議由副市長葉匡時監誓之下宣誓就職。程紹同國立臺灣師範大學體育學系畢業，最高學歷是美國新墨西哥大學哲學博士，主修運動管理學，不僅為國內首位取得美國運動管理碩博士學位者〈29歲〉，也出版全球第一本中文版「運動贊助」及「國際運動賽會管理」專書，是國內外運動管理學界知名教授。

程紹同專長在運動產業經營管理、國際運動賽會管理、運動行銷與贊助等領域，長年致力於推動臺灣運動產業不遺餘力，更積極投入國際學術組織與交流，並曾擔任美、法、希臘、日、韓、大陸等多國的知名大學客座教授。主要經歷包括臺師大體育系主任、公共關係室創室主任，以及世界休閒體育協會副主席暨發起人、亞洲運動產業協會秘書長暨發起人、亞洲運動管理學會財務長暨發起人等。

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程紹同在國際間享負盛名，更曾被美國可口可樂副總裁Peter R. Franklin讚譽為「運動行銷暨管理學界的頂尖教授」。美國IMG（全球最大運動管理顧問公司）前國際副總裁John Cappo亦稱許為「臺灣運動管理學界少有學用兼備的知名教授」，擁有豐富的運動產業實戰經驗，不僅包括國內大小賽事還參與過大陸CBA職業籃球、2008北京奧運及2018俄羅斯世界杯等行銷贊助的國際運動商務。

▲魏應充走訪澄清湖球場。（圖／翻攝來自永靖的老園丁 - 魏應充）

程紹同具備完整的專業教育背景和國際暨兩岸講學資歷，以及國際產學合作豐富資歷，不僅迎合韓國瑜市長「數位雙語、世界接軌」政見，更充分符合擔任運動發展局局長應有的「國際化視野與思維」及「英語溝通公關能力」必備條件。

新任局長程紹同指出，運動具有改變世界的力量！運動除了具有政治、外交與教育功能外，先進國家更重視運動所能創造出的經濟、社會、文化、休閒娛樂等全方位效益。高雄市運動發展局的定位已超越原有的體育運動推廣功能，必須因應世界趨勢與城市發展需要，轉型成為以運動帶動高雄市整體發展的重要關鍵角色。因此，運動發展局願化成一支『如意金箍棒』，助韓市長大展身手，引爆高雄商機。它會是一個創造營收的『利潤中心』，它會是促進全民健康歡樂的『休閒服務中心』，它也會是吸引國內外媒體關注的『公關宣傳中心』，運動發展局猶如一個強大的觸媒，是讓市民有感的一記快速直球，未來潛力蓄勢待發！

程紹同局長為高雄市所擘劃的願景為「運動港都、幸福高雄」，未來將配合中央政策，逐步落實「發展運動產業聚落，創造運動經濟」、「優化場館設施經營，帶動城市發展」、「完善人才培訓資源，打造全齡運動」及「強化國際運動交流，形塑運動港都」四大目標，以運動發展高雄，成為世界一流幸福城市。

程紹同就任後除了延續原訂四大發展目標精進再進化外，起手式將著眼於四大施政策略：1) 以運動中心創造全民幸福、2)以舉/申辦國際賽事帶動觀光、3)以職業運動促進經濟、4)以運動彩券、全民募資、贊助合作廣闢財源、5)以創新整合活化場館效能。

▲國家體育場

※註：

1) 以運動中心創造全民幸福：陸續興建各區國民運動中心，提供全民有感的健康休閒幸福中心。

2) 以舉/申辦國際賽事帶動觀光：舉辦亞洲城市交流的國際賽事如路跑、籃球、棒球等，並評估申辦2025世大運及2030亞運會。

3) 以職業運動促進經濟：邀請職業棒球球團入主澄清湖棒球場，邀請/成立東南亞職業籃球聯賽高雄隊，落實推動賽馬/車/重機賽車運動（如WSBK, ARRC, MotoGP）、職業拳賽、職業賽艇等，將與運動彩券相輔相成，促進高雄運動經濟。

4) 以運動彩券、全民募資、贊助合作廣闢財源：透過區塊鏈發幣概念推動城市運動彩券、全民投資賽事暨運動團隊，以及企業贊助等方式開闢財源。

5) 以創新整合活化場館效能：如推動東亞訓練基地（如日韓職棒移地訓練以及2020東京奧運歐美國家代表對移地訓練中心等），以及改裝電競場館等創新活化場館效能。

▲韓職樂天巨人、華城英雄台灣高雄春訓LOGO。（圖／截自球隊官網）