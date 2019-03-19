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先不管自由市場　格林明講只要有KD勇士就繼續奪冠

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▲火箭哈登、勇士格林、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林稱只要KD還在勇士就會奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

本季結束後，杜蘭特(Kevin Durant)將成為自由球員，他身為聯盟頂級球星，自然也成為各隊追逐對象，儘管杜蘭特未必會選擇留在勇士，但可以確定的是現在的金州大軍仍是聯盟最不可擋的隊伍，對此先前與杜蘭特發生矛盾的格林(Draymond Green)也表示，「只要KD在我們就會贏得總冠軍。」

由於杜蘭特今夏將成為自由球員，他先前就表示，現在唯一的目標就是錢，也讓外界從季初開始，就在猜測他很大機率會離開勇士，而先前格林還與杜蘭特發生爭執，「嘴綠」怒嗆，「你還沒來之前，我們就在贏球」這話一出也引起譁然，許多人都認為這會讓杜蘭特更加想要走人。

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但現在勇士似乎並沒有為了杜蘭特的去留而困擾，正在全力衝刺三連霸，格林也一改過去嘴砲，讚賞起杜蘭特的能力，「杜蘭特現在就是球隊的一員，不論今夏會發生什麼事情，那就是會發生。不論他到時會做什麼，杜蘭特都會去做他該做的事情。如果他要走，他就會走，如果他決定留下，那就是會留下。但只要杜蘭特現在還在勇士，我們就會贏得總冠軍，就是這麼簡單，其他都不重要。」

對於先前與杜蘭特的矛盾，格林似乎也已經釋懷，但同時也表示自己若在別隊也會想拆散勇士，「就像我在開季時說的那樣，當我和杜蘭特發生爭執時，每個人都希望這件事會分解我們，但事實並非如此，除非有人來打敗我們，不然都沒關係。如果我在其他球隊，我也希望發生這些事情可以讓勇士解散。」

▲火箭哈登、勇士格林、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲嘴綠認為自己若在別隊也想拆散勇士。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士格林杜蘭特
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