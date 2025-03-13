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李珠珢台韓跨國簽約過程曝光！陳昭如澄清合約非破千萬：以訛傳訛

▲▼李珠珢媒體見面會，左為富邦育樂總經理陳昭如。（圖／記者李毓康攝）

▲李珠珢媒體見面會，左為富邦育樂總經理陳昭如。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

韓國知名啦啦隊「AI 女神」李珠珢於今年1月與富邦育樂簽訂台灣演藝工作全經紀約，成為富邦育樂旗下首位全約啦啦隊員，今天舉辦媒體見面會。富邦育樂總教練陳昭如分享簽約契機，並澄清合約並非外界所傳破千萬。

李珠珢外表仙氣高冷，富邦育樂總教練陳昭如表示，她私下相當可愛。今天記者會上，李珠珢害羞地用台語「大家好」和媒體朋友們打招呼。

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陳昭如談到接觸契機，透露關鍵是去年上半季，「富邦育樂一直有在關心韓職啦啦隊動態，2024年6月時，李珠珢就以三振舞爆紅，當時起亞虎是富邦人壽長期支持的韓職球隊，剛好有洽談應援合作，那時就有許願，希望來台的應援團陣容能有李珠珢，最後也美夢成真。」

▲▼李珠珢媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲李珠珢媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

「當時李珠珢和其他女孩一起來台，現場觀眾、媒體反應好評。」陳昭如直言，「真的感受到大家對她的歡迎，球迷也不斷tag我，要簽嗎？要簽嗎？講了大半年。」

因為和起亞虎保持良好的溝通與合作，陳昭如指出，在李珠珢9月底結束經紀合約之後，富邦育樂立刻展開洽談。

她坦言，過程是困難重重，「因為在韓國，許多時候需要透過富邦現代人壽幫忙，很多周末需想辦法聯繫，接著就是親自飛一趟。」印象最深是團隊抱著一台電腦、電視，「就在珠珢家附近，和她進行完整的簡報，介紹富邦育樂對她的規劃、在亞洲的佈局。很高興最後能夠簽下她，成為富邦育樂首位全經紀約的女孩。」

對於外界所傳的合約破千萬，陳昭如澄清是以訛傳訛，「洽談非常順利，相信雙方都滿意，我們更看重的是未來 ，希望她在台灣可以取得成功。」她進一步說明，李珠珢和其他女孩一樣，薪資是以場次計算，但較為特別的是有附帶一些簽約金，「不過絕對不是外界所傳的破千萬。」

陳昭如期待李珠珢的加入之後，「人氣能夠更頂！也希望可以『出圈』，更有知名度。」富邦育樂今天也正式宣布，李珠珢來台後的首個代言合作，將是成為富邦集團旗下台灣大哥大的年度代言人。

▲▼李珠珢媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲李珠珢媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 啦啦隊韓國李珠珢富邦育樂簽約

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