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雷霆力退衛冕軍鎖定NBA季後賽　綠衫軍狂出手63記三分破紀錄

記者游郁香／綜合報導

西區龍頭雷霆今（14）日強碰衛冕軍塞爾提克，這一戰被視為今年總決賽的「預演」，儘管綠衫軍整場狂出手破隊史紀錄的63記三分，轟進20記外線，奧克拉荷馬靠著迅速輪轉防線，成功限制對手的出手機會，終場以118比112帶走勝利，正式鎖定季後賽門票。

雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此戰再次展現MVP級表現，全場攻下34分、7助攻，他在進攻端的強大破壞力，迫使塞爾提克兩位主力布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）相繼犯滿離場。榜眼長人霍姆格倫（Chet Holmgren）則在全明星隊友威廉斯（Jalen Williams）缺陣的情況下挺身而出，貢獻23分、15籃板，成為雷霆禁區的關鍵人物。

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▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大、塞爾提克布朗 。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（右）率隊鎖定季後賽門票。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾提克此戰半場就出手36記三分球，締造NBA歷史紀錄，他們首節22次出手中僅有2球來自禁區，整場合計出手63記三分，刷新隊史新高。不過綠衫軍外線效率並不穩定，下半場三分27投僅5中，關鍵時刻錯失多次追平機會。

塞爾提克一哥坦圖（Jayson Tatum）雖猛轟下33分、8助攻、8籃板，老將霍佛德（Al Horford）頂替因病缺陣的長人波辛基斯（Kristaps Porziņģis），貢獻18分、10籃板的雙十數據，仍無法阻止球隊落敗。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大、塞爾提克布朗 。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克主將布朗表現掙扎 。（圖／達志影像／美聯社）

這場勝利顯現出雷霆總教練戴諾特（Mark Daigneault）的戰術靈活性，面對塞爾提克瘋狂的外線投射，雷霆防線輪轉迅速，成功限制對手的出手機會。他們在防守端展現極高紀律，利用身材與速度優勢壓迫綠衫軍的持球者，讓對手難以輕鬆找到空檔。此外，雷霆在罰球線上的表現也遠勝衛冕軍，全場比對手多罰了23球。

塞爾提克在這場比賽中最大隱憂，莫過於雙星之一布朗的低迷表現。他全場僅得10分，15投5中，三分5投盡墨，也未能獲得任何罰球機會。他不僅在第3節失誤連連，決勝節錯失關鍵三分，最終6犯提前離場。

回顧雙方本季之前的交手，布朗曾在1月對雷霆時下半場7投0中，此役又再次陷入低潮，雷霆的防守體系對他造成極大困擾。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大、塞爾提克布朗 。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（中） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆塞爾提克吉爾吉斯-亞歷山大坦圖布朗

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