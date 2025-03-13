李珠珢見面會直播破萬人觀看！官網同日癱瘓　說中文萌翻記者

▲李珠珢媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

「AI女神」李珠珢今日舉辦了盛大的媒體見面會，場面盛況空前，吸引了數十家媒體、近百名記者到場採訪，展現了她在台灣的超高人氣。見面會當天，球團官網因為瞬間流量爆衝而當機，球迷們開玩笑稱根本是「珢珢之亂」。

當日恰逢球團在中午開賣會員，面對官網當機的情況，機器人率先在社群thread打趣表示：「官網不是忘記設定，是又被流量塞爆，等等會有公告說明，這把可以先請珠珠扛嗎？」

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李珠珢的人氣不僅表現在現場的盛況，球團在圖奇（Twitch）加上YouTube平台進行線上直播媒體見面會時，兩個平台同時在線觀看人數更是突破萬人，創下新高。

本次記者會主辦方對媒體展現高規格接待，提供了李珠珢最愛的三明治和珍珠奶茶等精緻茶點與飲品。到場的記者還獲贈李珠珢加入富邦悍將後的首張限量小卡，成為珍貴的紀念品。

被問及為何選擇來台發展時，李珠珢真摯地表示感受到台灣粉絲的熱情，「謝謝大家從去年等著我，我來了，感謝大家喜愛與關心，我愛你們！」

記者會上也特別向大家說明李珠珢名字中「珢」字的正確中文發音是「ㄣ」，而非「ㄧㄣˊ」。談到自己的中文能力，李珠珢坦言目前會講的中文有限，只會「這個、那個」等幾個簡單詞彙，還在努力練習中。這番「萌發言」讓現場媒體都忍不住笑了。

富邦育樂總經理陳昭如表示，公司會聘請中文老師幫助李珠珢學習中文，同時Fubon Angels成員也將擔任她的「中文小老師」，全力協助她融入台灣文化。

