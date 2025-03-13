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「AI女神」李珠珢背號揭曉！本季初登板就在新莊主場開幕戰

▲▼李珠珢媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲ 富邦育樂【李珠珢媒體見面會】 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

韓國知名啦啦隊「AI女神」李珠珢今日在富邦育樂舉辦的媒體見面會上正式亮相，現場揭曉她將沿用在韓國起亞虎的32號背號。富邦育樂總經理陳昭如透露，李珠珢將於4月2日、3日新莊主場開幕戰中正式與球迷相見歡。

此前網路曾謠傳李珠珢將使用50號背號，但這是錯誤消息。李珠珢確定沿用在韓國起亞虎時期使用的32號，目前富邦Angels啦啦隊中無人使用，因此得以延續此一背號。

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現年20歲的李珠珢分享，她2023年才踏入啦啦隊領域，「從小就喜歡跳舞，雖然自認跳得不是很好，但一直思考如何從事與跳舞相關的工作，因緣際會下接觸到這個領域。」

談到來台工作，她坦言，「剛開始有很多緊張和壓力，但過程中富邦給了我滿滿的安全感。」包括去年在大巨蛋感受到台灣粉絲的熱情，這也是她決定來台發展的第二因素。

被問及想要嘗試的台灣美食，李珠珢笑著說，「最喜歡的是三明治，再來是小籠包、餃子，還有便利商店的食物以及珍珠奶茶。」

對於在富邦啦啦隊的生活體驗，李珠珢表示，「雖然我年紀小，但前輩們都很關心我，期待接下來的活動能與前輩們陸續見面。」

▲▼李珠珢媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲李珠珢媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

談到去年在大巨蛋的球賽文化體驗，李珠珢分享，「在短時間內獲得大家的關注，主要是大家都會拿相機和手機拍我，回韓國之後更能掌握如何與觀眾互動、抓到鏡頭。」她特別提到最喜歡的應援是投手三振時的歌曲。

對於台韓應援文化的差異，李珠珢觀察到，「最大的差異是台灣的動作可愛活潑，而韓國則比較講究節奏和力度。」至於在台灣的演藝發展，她謙虛地表示，「我才剛適應階段，對進入演藝圈還沒有這個想法。」

記者會最後，李珠珢深情地說：「謝謝大家從去年就等著我，我來了！感謝大家的喜愛與關心，我愛你們！」

富邦育樂總經理陳昭如表示，李珠珢將於4月2日、3日在新莊棒球場初次登場，全年至少會出席15場比賽與球迷見面。

「她外表看似仙氣高冷，私下其實是個可愛的小女生，畢竟她才20歲。」陳總經理也提到，「球迷朋友們都很有創意，為她取了珠珠寶貝、富邦小公主、至寶等綽號，我個人非常喜歡。希望大家給她一點時間，一起好好愛護她。我們會陸續推出V Blog、節目，提供場上場下更多機會與球迷互動。」

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