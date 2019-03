經典跳投一球入魂　諾威斯基得分超越張伯倫史上第六

▲諾威斯基得分超越張伯倫史上第六。(圖/路透)



記者林育正/綜合報導

碰上鵜鶘的比賽中第一節,獨行俠40歲精神領袖諾威斯基(Dirk Nowitzki)在罰球圈附近持球,以最拿手的跳投命中,這一球也幫助他生涯總得分超過傳奇球星張伯倫(Wilt Chamberlain)來到史上第六。

本站之前,諾威斯基的生涯得分已來到31,416分,距離張伯倫僅有3分之差。比賽一開始沒多久德佬先進一顆中距離,過沒多久首節剩下8分35秒再來一顆,正式為自己長達20年的NBA生涯再添一筆紀錄。這一刻主場球迷也全都起立鼓掌為他喝彩。

諾威斯基幾年來佔據得分榜第六位,直到本季被詹姆斯(LeBron James)超過一舉登上第四。而在此役開始前,他需要4分來超越張伯倫的31,419分。諾威斯基的跳投重新定義長人在場上的功能,得分比他多的球員當中,僅有賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)為7尺長人。

賽前他也命中多達1,960顆外線,在NBA排名第11,也是最多的7尺長人。根據《ESPN》統計在諾威斯基以前,僅有薩波尼斯(Arvydas Sabonis)1位7尺長人能夠每季至少投進25顆外線。因此他的成就別具時代意義。諾威斯基的後仰跳投和中距離也是經典,在這20年間,他投進5662顆中距離稱霸NBA。

在歷史得分榜上,前5名分別是賈霸38,387分,馬龍(Karl Malone)36,928分,布萊恩(Kobe Bryant)33,643分,以及詹姆斯的32,439分。

Move over, Wilt.



The bucket that put @swish41 No. 6 on the all-time scoring list. pic.twitter.com/g0pcXRyKyQ