經典跳投一球入魂　諾威斯基得分超越張伯倫史上第六

▲諾威斯基得分超越張伯倫史上第六。（圖／路透）



記者林育正／綜合報導

碰上鵜鶘的比賽中第一節，獨行俠40歲精神領袖諾威斯基(Dirk Nowitzki)在罰球圈附近持球，以最拿手的跳投命中，這一球也幫助他生涯總得分超過傳奇球星張伯倫(Wilt Chamberlain)來到史上第六。

本站之前，諾威斯基的生涯得分已來到31,416分，距離張伯倫僅有3分之差。比賽一開始沒多久德佬先進一顆中距離，過沒多久首節剩下8分35秒再來一顆，正式為自己長達20年的NBA生涯再添一筆紀錄。這一刻主場球迷也全都起立鼓掌為他喝彩。

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諾威斯基幾年來佔據得分榜第六位，直到本季被詹姆斯(LeBron James)超過一舉登上第四。而在此役開始前，他需要4分來超越張伯倫的31,419分。諾威斯基的跳投重新定義長人在場上的功能，得分比他多的球員當中，僅有賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)為7尺長人。

賽前他也命中多達1,960顆外線，在NBA排名第11，也是最多的7尺長人。根據《ESPN》統計在諾威斯基以前，僅有薩波尼斯(Arvydas Sabonis)1位7尺長人能夠每季至少投進25顆外線。因此他的成就別具時代意義。諾威斯基的後仰跳投和中距離也是經典，在這20年間，他投進5662顆中距離稱霸NBA。

在歷史得分榜上，前5名分別是賈霸38,387分，馬龍(Karl Malone)36,928分，布萊恩(Kobe Bryant)33,643分，以及詹姆斯的32,439分。