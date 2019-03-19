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洋基小聯盟約簽明星左投岡薩雷茲　頂替史華連諾受傷

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▲2018國聯冠軍戰G4,釀酒人先發岡薩雷茲（Gio Gonzalez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲岡薩雷茲（Gio Gonzalez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

由於王牌投手史華連諾（Luis Severino）、沙巴西亞（C.C. Sabathia）的受傷，洋基19日與33歲明星左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez）簽下小聯盟合約頂替輪值。根據《The Athletic》記者羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，岡薩雷茲在4月20日前登上大聯盟可領到300萬美元，根據先發的次數有額外激勵獎金，4月30日前沒上大聯盟可要求釋出。

史華連諾春訓階段肩膀發炎將停機2週，預計錯過開幕戰，即使洋基陣中還有其他人選能夠頂替，但實際深度並不足，因此才希望從自由市場找尋具有豐富經驗的即戰力。

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洋基先發輪值主要由史華連諾、派克斯頓（James Paxton）、田中將大和哈普（J.A. Happ）組成，老將沙巴西亞預計也將被排進輪值。《MLB.com》范森（Mark Feinsand）指出，在史華連諾養傷期間，岡薩雷茲可以頂替先發，待王牌傷癒歸隊之後，洋基可以採取6人輪值或將他安排到牛棚。另外考慮到沙巴西亞年事已高，簽下岡薩雷茲對洋基來說非常合適，強化輪值深度。

33歲岡薩雷茲在去年季中被國民送到釀酒人，總計32場先發出賽，投出10勝11敗、防禦率4.21。過去2008年至2011年他也曾替運動家效力，在奧克蘭4年期間繳出38勝32敗、防禦率3.93成績。

關鍵字： 洋基岡薩雷茲史華連諾沙巴西亞
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