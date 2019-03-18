費城人9連敗仍在休息室打電動　桑塔納球棒砸爛電視教訓隊友

▲桑塔納（Carlos Santana）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

千萬別惹32歲老將桑塔納（Carlos Santana）！18日他爆料自己上個賽季效力費城人時的火爆行為。9月底球隊歷經9連敗，一些隊友卻毫不在乎，在與勇士系列戰比賽進行間，盡情的於球隊休息室打電動《要塞英雄》。桑塔納直接拿起球棒砸爛電視，確認那些沒羞恥心的隊友能夠專心的面對賽季最後兩場比賽。

「我不想透露他們的名字，我看到這幾個球員比賽期間仍在打電動，」桑塔納18日向《ESPN》記者派桑（Jeff Passan）說道，「我們輸了這麼多比賽，但他們給我的感覺是毫不在乎，一點都不尊重隊友、教練、工作人員以及高層。雖然這不是我的職責，但我很生氣，而且我想導正他們觀念。」

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費城人去年賽季8月初一度排名國聯東區第一，但在9月打出8勝20敗的糟糕戰績讓出季後賽機會，尤其是9月20日到28日的那波9連敗最傷。桑塔納的火爆舉動或許真的起了作用，因為費城人之後兩場比賽都贏，不僅中止連敗還以2連勝結束賽季，但80勝82敗只能排名分區第3名。

派桑指出，球團知情桑塔納在賽季末的火爆舉動，是因為隊友的散漫行為而引起的。但很可惜最終桑塔納賽季結束後沒有被球團留下，在12月被交易去水手換取席古拉（Jean Segura）等人，隨後又再被交易回發跡地印地安人。

「桑塔納是我在聯盟之中最喜歡的球員之一，」費城人總管柯藍塔克（Matt Klentak）表示，「他每一天都恪守本份，我很敬佩他在球場上的態度。決定把他交易到西雅圖是個非常煎熬的決定，但要交易到優秀的球員，就也必須提出好球員。」

費城人總教練凱普勒（Gabe Kapler）指出，球團正在導正休息室風氣，希望營造出一種正向的文化。雖然為了補強而犧牲掉桑塔納，但桑塔納依然對球團表達感謝，對於只效力一年就被交易毫無怨言。

「我還是很喜歡那邊的每個人，」桑塔納說道，「柯藍塔克是個很棒的人，而我在那邊也沒有跟什麼人交惡，大家都很棒。當然，他們會擔心自己的球員，而我敢說他們都很好，而且也很正面。我關心的只有棒球，我只在乎每天努力在球場上付出，是否能幫助球隊拿下勝利。」

「我也很愛凱普勒，他是個非常強的教練。第一年當教練，治理這支球隊是非常辛苦，會發生這種事也不能怪他，畢竟總教練沒辦法無時無刻照顧到球隊每個角落，也不一定會知道每個人在幹什麼。」