大專棒聯／U23受克魯茲指導　朱祥麟選球進步長打發威

▲開南大學朱祥麟。（圖／記者張克銘攝）

記者楊舒帆／台北報導

經過U23世界盃洗禮，開南強打朱祥麟選球進步，在大專棒球聯賽公開組一級的預賽，面對南華大學掃出兩支長打，貢獻1打點、1得分，他將再磨練一年，考慮明年參加中職選秀。

朱祥麟2局下兩出局後掃出三壘安打，一棒擊沈南華的氣勢，4局下也掃出二壘安打，可惜留下殘壘。總教練郭李建夫表示，「他選球進步很多，揮棒速度還要再加強，大專複賽有點低潮，這兩天調整，把自己實力發揮出來，是自我要求很高的選手。」

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朱祥麟去年參加U23世界盃，是他棒球生涯最大的國際賽，期間克魯茲教練給他指導，鼓勵他大膽攻擊，面對高層級的投手，準度很夠又很犀利。

朱祥麟說，「我記得三振很多，打擊率只有1成多，因為遇到的投手球速很快，又很刁鑽，變得不太敢揮棒，怕會打到壞球，盲目地揮棒沒有目標，但當時克魯茲教練鼓勵我大膽攻擊，我就想盡量把刁鑽的球打好，自然就會成長，教練團也很有耐心地讓我上場，至少守備要做好。」

回到國內參加大專棒球運動聯賽，在預賽期間朱祥麟感受到選球部分變得更好，「複賽有點沒做好，今天把球看得仔細一點。」前兩天接受學長李柏霖指導有所改善，他說，「大一的時候，大部分投手對我都投直球，現在感覺比較閃，都投外角比較多，所以我也有特別注意外角球。」

朱祥麟擁有長打能力，高中階段在平鎮高中就是中心棒次，選擇就讀大學再求進步，今年不考慮選秀，但明年也許有機會出來選秀。