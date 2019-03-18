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中職／統一獅公布UG女孩新成員　隊長喊話不會轉隊

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▲▼ 2019統一獅Uni Girls表演服亮相 公佈新成員正式加入。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼ 2019統一獅Uni Girls表演服亮相 公佈新成員正式加入。（圖／記者屠惠剛攝）

記者歐建智／台北報導

統一獅18日公布Uni Girls徵選及訓練後，新加入UG女孩成員咪雅、Mina，咪雅圓了想當啦啦隊夢。Mina不想被其它球隊的啦啦隊新成員比下去。

獅隊Uni Girls去年走了2位成員，YURI轉隊到LamiGirls，因此今年再度招募新血，19日公布UG徵選及訓練後，脫穎而出新加入UG的女孩。

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新的Uni Girls咪雅表示，大一就想加入啦啦隊，喜歡跳舞，高中與大學都是熱舞社，有機會把興趣當工作是很棒的事，有舞台跟大家一起跳舞是很開心的事。

▲▼ 2019統一獅Uni Girls表演服亮相 公佈新成員正式加入。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼ 2019統一獅Uni Girls表演服亮相 公佈新成員正式加入。（圖／記者屠惠剛攝）

Mina說：「自己喜歡看球賽，但對球類運動一竅不通，又很喜歡跳舞，想用我擅長方式，幫喜歡的球員及球加油是很棒的事。」

近幾年各隊啦啦隊轉隊風潮，統一獅啦啦隊隊長Albee說：「這幾年很活絡，但我是不會的。各隊啦啦隊競爭激烈，相信招募進來的新人是最頂尖的。」

目前統一獅啦啦隊共有14人，隊長Albee、葛瑞絲、Yuki、辰玲、草莓、Yovia、妮可、璇璇、Emily、馬妹、妮妮、小旻、咪雅及Mina。

▲▼ 2019統一獅Uni Girls表演服亮相 公佈新成員正式加入。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼ 2019統一獅Uni Girls表演服亮相 公佈新成員正式加入。（圖／記者屠惠剛攝）

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