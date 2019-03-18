大專棒聯／吳俊杰141球飆13K　開南相隔2年進冠軍戰

▲開南大學先發吳俊杰。（圖／記者張克銘攝）



記者路皓惟／天母報導

大專棒球聯賽四強決賽18日天母棒球場點燃戰火，開南先發吳俊杰8.2局燃燒141球，全場丟出13次三振，加上趁著南華二局下守備失誤吃5分大局，終場開南以5比2擊敗南華，相隔2年再次打進冠軍戰，力拚隊史第2冠。

二局下開南大學展開攻勢，陽尚衛跑出內野安打，童堉誠遭到觸身球，徐威程突襲短打製造滿壘，吳承運三壘方向滾地球，南華三壘手藍淯勝失誤，一口氣拿下2分，隨後江柏豪內滾送回壘上跑者再下一城，隨後朱祥麟三壘安打和莊凱文安打連線，開南取得5比0領先。

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開南先發吳俊杰演出五局無安打比賽，直到六局上才被張建鑫敲出本場第一支安打，接著林孝程擊出內野安打攻佔ㄧ、二壘，雖然蔡耀原吞下三振，跑者林孝程二壘前遭觸殺演變成雙殺，但沈朕清適時安打幫助南華攻下第一分。

▲開南四強戰擊退南華。（圖／記者張克銘攝）



九局上投球數已經破百的吳俊杰續投，整場被壓制的南華打線，也有了得分機會，趁著他控球失去準心，陳劭恩、廖泰翔保送以及郭逸華安打攻佔滿壘，隨後吳俊杰又丟大暴投失分，開南趕緊推上吳承諭登板，最終南華張建鑫吞下再見三振，開南大學晉級冠軍戰。

總教練郭李建夫賽後表示，「吳俊杰九局失分可能是自己鐵齒，一好兩壞一直用變化球在丟，可能對速球信心度比較不夠，不過他今天還是投得很好，九局丟到130幾球速度還是有維持，控球也不錯。至於打擊部分在二局下有抓到對手失誤，有串連起來。」

南華大學動用3名投手，蔡明憲未滿2局失5分都是非責失分，黃東淯中繼5.2局，尤明勝接替2.1局都沒有失分，打線則是全場5安打得2分。南華首度隊史晉級四強，面對高張力比賽，蔡仲南坦言，「雖然是四強賽，球員應該要克服情緒，告訴他們平常心，但是這也不是教練能控制的，只能回去再想方法調整，這不是技術面的問題，是心理層面，被關注度高反而綁手綁腳，大家求勝慾望很強，但是太在乎了。」

開南大學去年四強不敵文化大學，最終拿下季軍。今年吳俊杰成功闖過四強關卡，率隊相隔2年再次闖進於19日下午5點開打的冠軍戰，將挑戰隊史第2座大專盃冠軍。

▲開南大學相隔2年再闖冠軍戰。（圖／記者張克銘攝）